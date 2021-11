Le Parlement européen appelle à rendre les médicaments « plus accessibles » dans l’UE

Le Parlement européen, réuni en plénière à Strasbourg, a appelé à rendre les médicaments « plus accessibles et plus abordables » dans l’UE et à renforcer la transparence sur les prix.

Le Parlement a présenté dans ce sens des propositions qui constituent une contribution au projet de la Commission européenne visant à mettre à jour la législation pharmaceutique européenne en 2022.

Ces propositions incluent notamment le traitement des causes profondes des pénuries de médicaments, l’accès à des traitements pharmaceutiques sûrs, abordables et efficaces pour les patients, une transparence accrue sur les prix et le financement public de la R&D, ainsi que le renforcement de la résilience en matière de production et d’approvisionnement dans l’UE.

Lors d’un débat en plénière, les eurodéputés ont affirmé que l’une des principales leçons que les législateurs avaient tiré de la pandémie de Covid-19 était l’importance d’une collaboration étroite au niveau européen, alliée à la nécessité de rendre les systèmes de santé nationaux plus durables et plus résilients.

« L’UE doit se battre pour restaurer l’indépendance de son approvisionnement pharmaceutique et renforcer les partenariats public-privé« , ont-ils ajouté.

Les eurodéputés ont également appelé à une mise à jour du cadre réglementaire qui puisse garantir la sécurité et l’efficacité des produits pharmaceutiques, une fixation équitable et transparente des prix, et le respect par l’industrie de ses engagement environnementaux.

Le 25 novembre 2020, l’exécutif européen a adopté sa stratégique pharmaceutique pour l’Europe, une initiative majeure dans le cadre de l’Union européenne de la santé. Son objectif est de donner une vision à long terme à la politique pharmaceutique de l’UE, afin de garantir qu’elle soit résistante aux crises et durable, et à garantir l’accès à des médicaments abordables pour les patients.

( Avec MAP )