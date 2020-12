Le SG de l’ONU s’entretient avec le président américain élu Joe Biden

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a eu lundi un entretien téléphonique avec le président américain élu Joe Biden, durant lequel ils ont évoqué “l’étroite coopération durable entre les Etats-Unis et les Nations-Unies”, a indiqué mardi l’organisation internationale basée à New York.

M. Guterres a exprimé à cette occasion ses “félicitations personnelles” à M. Biden pour son élection en tant que 46è président des Etats-Unis, a indiqué son porte-parole dans un communiqué.

Le chef de l’ONU a également souligné “le rôle essentiel joué par l’étroite coopération durable entre les Etats-Unis et les Nations Unies”.

“Il a hâte de travailler avec le président élu et son équipe pour s’appuyer sur notre partenariat pour résoudre les nombreux problèmes urgents auxquels le monde est confronté aujourd’hui, notamment la pandémie de Covid-19, le changement climatique, le maintien de la paix et de la sécurité, la promotion des droits de l’homme et le besoins humanitaires”, a précisé le porte-parole onusien.

