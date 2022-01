Le tennisman serbe Djokovic obtient une dérogation pour jouer l’Open d’Australie

Le N°.1 mondial Novak Djokovic, qui n’a jamais communiqué sur son statut vaccinal, a annoncé mardi sur les réseaux sociaux qu’il partait pour l’Australie grâce à une « dérogation » qui lui permettra de jouer l’Open d’Australie (17-30 janvier).

« Je suis prêt à vivre et respirer le tennis au cours des semaines de compétition à venir. Merci à tous de votre soutien! Idemooo 2022« , a écrit le Serbe sur son compte Instagram pour accompagner une photo de lui à l’aéroport avec un sac de raquettes.

→ Lire aussi : Paris SG: Lionel Messi testé positif au Covid

« J’ai passé du très bon temps avec ceux que j’aime durant les vacances et aujourd’hui, je pars pour Down Under (l’Australie) grâce à une dérogation« , précise-t-il.

Depuis des mois, Djokovic laissait planer le doute, en raison de l’obligation faite aux joueurs de se vacciner pour entrer en Australie, sur sa participation à la première levée du Grand Chelem 2022, où il visera un 21e titre majeur record, lui qui avait égalé Roger Federer et Rafael Nadal (20) en s’imposant à Wimbledon l’an dernier.

Or l’Open d’Australie est son tournoi fétiche: c’est à Melbourne que le Serbe de 35 ans a remporté son premier titre du Grand Chelem (2008), et personne ne s’y est imposé autant que lui (neuf victoires).

(Avec MAP)