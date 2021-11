Les ministres des affaires étrangères du G7 se réuniront à Liverpool en décembre

Le Royaume-Uni accueillera un sommet des ministres des affaires étrangères et du développement du G7 du 10 au 12 décembre dans la ville de Liverpool, a annoncé, lundi, le ministère britannique des affaires étrangères.

La ministre des affaires étrangères, Liz Truss, accueillera ses homologues des États-Unis, de France, d’Allemagne, d’Italie, du Canada, du Japon et de l’Union européenne pendant trois jours, précise la même source.

C’est la deuxième réunion en présentiel des ministres des affaires étrangères du G7 cette année, après celle de mai tenue également au Royaume-Uni qui assure la présidence du Groupe en 2021, ajoute la même source, notant que « des pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) assisteront également aux réunions du G7 pour la première fois« .

Les ministres des affaires étrangères et du développement discuteront d’une série de questions mondiales, à leur tête la résilience économique après la crise, la santé mondiale et l’impact de la pandémie et la question les droits de l’homme.

La tenue de cette réunion à Liverpool fait suite à une série de grands événements mondiaux organisés au Royaume-Uni cette année, notamment le sommet sur le climat COP26 à Glasgow début novembre et le sommet des dirigeants du G7 organisé en Cornouailles, en juin.

( Avec MAP )