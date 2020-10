Liban : Consultations parlementaires le 15 octobre pour la désignation d’un nouveau Premier ministre

Des consultations parlementaires devront se tenir le 15 octobre au Liban en vue de désigner un nouveau Premier ministre, après un premier échec pour la formation d’un gouvernement.

“Le président Michel Aoun a fixé pour le 15 octobre la tenue de consultations parlementaires pour désigner une personnalité qui devra former le nouveau gouvernement”, a indiqué la Présidence libanaise sur Twitter.

Le Premier ministre Moustapha Adib, qui a succédé à Hassan Diab, devait mettre en place un gouvernement de “mission” pour lancer des réformes indispensable au déblocage d’une aide internationale, dans un délai de deux semaines, mais faute de consensus entre les partis politiques et des négociations infructueuses, il a renoncé à sa mission le 26 septembre dernier. Le Liban vit depuis un an une crise économique, sociale et politique aiguë, amplifiée par la pandémie du Covid-19.

(Avec MAP)