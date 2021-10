L’incendie survenu au marché Es-Smara à Salé maîtrisé

L’incendie qui s’est déclaré aux premières heures du dimanche dans le marché d’Es-Smara au quartier Karima de Salé-Tabriquet a été maîtrisé, a indiqué la préfecture de Salé.

Les éléments de la protection civile, les autorités locales, les services de sécurité et des forces auxiliaires ont été dépêchés sur place et l’incendie a été maitrisé à 01H30, en utilisant tous les moyens logistiques nécessaires notamment 11 camions de pompiers, précise la même source dans un communiqué.

L’incendie n’a pas fait de victime, a ajouté la même source relevant qu’une soixantaine de magasins ont été endommagés.

Une grande partie des marchandises et des biens ont été également sauvés grâce à la vigilance des commerçants et leur coopération avec les services de protection civile, les autorités locales et sécuritaires, conclut la même source.

Avec Map