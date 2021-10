L’Institut français lance la nouvelle saison culturelle

« Nous sommes impatients de retrouver le public ! »

La saison 2020/2021, si particulière, a été pour nous tous – artistes, publics, institutions culturelles… – l’occasion de réinventer et de questionner nos pratiques. Qu’est-ce qu’un centre culturel sans public ? Qu’est-ce qu’un artiste sans audience ? Qu’est-ce qu’une œuvre sans spectateur ?

Autant d’interrogations auxquelles nous avons choisi de répondre en mettant toutes les ressources de l’IF à la disposition des artistes. En proposant des formations et des espaces de créations tout au long de l’année, l’IF s’était transformé en « laboratoire artistique ».

L’IF s’est constamment adapté pour garder le lien avec le public.

Puis, afin de retrouver le public, nous avons progressivement multiplié les rendez-vous culturels tout en misant sur la proximité, la qualité de l’accueil et la rencontre avec les artistes. En proposant des formes innovantes et participatives – les siestes musicales, la ville à vélo, le ciné plein-air, les sessions 121, les balades photographiques, le labo résilience, … – nous avions pour ambition d’inviter le public dans les coulisses de la création artistique.

La saison 2021/2022 sera celle du renouveau !

Tout en conservant cette proximité entre les différents publics de l’Institut et les artistes, nous avons tout mis en œuvre pour proposer une programmation culturelle pluridisciplinaire et contemporaine dès la rentrée. Nous sommes ravis de reprendre la programmation cinéma, avec une sélection de films français, marocains et internationaux récemment sortis en salle, tels que Les Indes galantes, Gagarine, L’homme qui a vendu sa peau, Zanka contact ou encore Gaza mon amour. Pour fêter le retour du cinéma dans le réseau des salles de l’IF Maroc, des réalisateurs et des comédiens viendront présenter leur film lors de projections évènement.

Le ciné jeunesse et le cinéma d’animation auront également une place importante dans notre programmation. Le Festival International du Cinéma d’Animation de Meknès (le FICAM) sera sans nul doute l’un des moments forts du trimestre, avec pas moins de six films proposés au public, du 10 au 24 octobre, parmi lesquels « L’extraordinaire voyage de Marona » d’Anca Damian et « Petit vampire » de Joann Sfar.

L’IF est ravi de poursuivre sa collaboration amicale et artistique avec les grands rendez- vous culturels de Casablanca. Nous accueillerons du 6 au 9 octobre, la 7ème édition des Rencontres Chorégraphiques de Casablanca – ce festival de danse si précieux pour la diffusion des créations chorégraphiques au Maroc – ainsi que le Festival International d’Art Vidéo, porté par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Ben M’sik, qui aura le Québec pour invité d’honneur du 23 au 27 novembre. Parmi les rendez-vous phare de l’Institut français, nous retrouverons Novembre Numérique – un mois dédié aux cultures numériques sous toutes leurs formes : exposition, spectacle, ateliers, concert, … – ainsi que la Nuit des philosophes – l’évènement majeur pour le débat d’idée – le samedi 4 décembre.

Et tout au long du trimestre, le public pourra découvrir dans nos espaces ou dans des lieux partenaires, des spectacles venus de France, du Maroc ou d’ailleurs.

L’IF : plus que jamais un lieu ressource pour les artistes !

Ce trimestre, nous accueillerons onze artistes ou compagnies en résidence artistique pour des projets cirque, théâtre, danse, arts numériques, bande-dessinée et performance. Autant d’occasions de rencontres extrêmement riches entre le public et les artistes.

Parce que la création numérique est au cœur de notre projet (et de notre société !), l’Institut sera très bientôt équipé d’un nouvel outil : le Fablab !

Situé au premier étage de la médiathèque de l’IF Casablanca, il sera composé de deux studios professionnels qui permettront aussi bien aux jeunes casaouis d’expérimenter avec la création audiovisuelle, qu’aux artistes locaux ou en résidence à l’IF de disposer du matériel nécessaire pour la réalisation de leurs pièces. Un espace atelier, équipé de divers outils, permettra de plonger dans le monde de la création interactive (robotique ou jeux vidéo par exemple) : ordinateurs performants, outils de prototypage numérique, joysticks, tablettes graphiques, etc.

Lieu unique dédié au DIY, le Fablab de l’IF Casablanca sera un véritable espace collaboratif de fabrication numérique pour tous.

Les dates des évènements sont connues, seuls les horaires sont susceptibles de changer. Pour rester informés, rendez-vous sur notre site internet ou nos réseaux sociaux.