M. Benmoussa appelle la communauté éducative au respect des mesures préventives et à la poursuite de l’opération de vaccination

Le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a appelé, mardi à Rabat, l’ensemble des composantes de la communauté éducative au respect des mesures préventives contre la Covid-19 et à la poursuite de l’opération de vaccination.

M. Benmoussa qui répondait à des questions orales à la Chambre des conseillers sur la rentrée scolaire, a indiqué que le ministère a pris les mesures nécessaires pour réussir cette opération en coordination avec le département de la Santé et les autorités concernées pour éviter toute rechute épidémique, sachant que plusieurs pays font face actuellement à une vague épidémique dangereuse à cause de l’apparition de nouveaux variants.

Il a rappelé dans ce sens que le ministère a pris une série de mesures qui visent d’une part à réunir les conditions d’une rentrée scolaire réussie et sûre et préserver la sécurité sanitaire de la communauté scolaire et d’autre part continuer la mise en oeuvre des projets stratégiques issus de la loi-cadre 51-17 et l’adéquation de dispositions de cette dernière avec les axes stratégiques du nouveau modèle de développement du Royaume et du programme gouvernemental.

M. Benmoussa a en outre affirmé que l’actuelle rentrée scolaire a été marquée par plusieurs changements en ce qui concerne l’organisation de l’année scolaire, citant en particulier la décision de repousser la rentrée officielle au 1er octobre 2021 suite au déploiement d’une vaste opération de vaccination des élèves âgés entre 12 et 17 ans, conformément aux recommandations du comité scientifique chargé de la stratégie de vaccination anti-Covid.

Le ministre a également cité l’adoption de l’enseignement présentiel pour tous les cycles d’enseignement et ce dans le respect du protocole sanitaire qui a été élaboré par le ministère en coordination avec le ministère de la Santé pour préserver la sécurité sanitaire en milieu scolaire.

Parmi les mesures, il a rappelé également la publication de la décision ministérielle actualisée relative à l’organisation de l’année scolaire 2021-2022 qui comprend des mesures concernant l’adaptation du calendrier des examens normalisés et des vacances scolaires ainsi que l’extension de l’année scolaire 2021-2022 jusqu’au mois de juillet 2022.

M. Benmoussa a en outre affirmé que le ministère a veillé à poursuivre la diffusion des cours enregistrés sur les chaînes de télévision et sur la plateforme électronique TelmidTICE jusqu’au lancement effectif de la rentrée scolaire.

Il a cité aussi la diffusion du lundi au jeudi sur les ondes de la Radio nationale d’English Time, une émission d’apprentissage de la langue anglaise dans le cadre d’une convention de partenariat entre la SNRT et le British Council, ajoutant que le ministère continuera à veiller sur la production des contenus numériques et l’amélioration des outils de l’enseignement à distance en prévision de toute évolution de la situation épidémiologique dans le pays.

(Avec MAP)