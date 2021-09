Majer et Burj Finance rejoignent le réseau international Baker Tilly

Majer, cabinet d’Audit et conseil financier et Burj Finance, banque d’affaires marocaine indépendante rejoignent le réseau international Baker Tilly.

L’alliance des deux structures complémentaires, qui deviennent respectivement Baker Tilly Majer et Baker Tilly Burj Finance, permet ainsi d’offrir à leurs clients et aux opérateurs nationaux et internationaux une prestation intégrée couvrant un service à 360°

Baker Tilly – Un réseau Mondial

Baker Tilly est un cabinet international de conseils financiers, fiscaux et juridiques figurant dans le top 10 mondial. Comptant près de 800 bureaux dans le monde et présent dans 148 territoires, Baker Tilly constitue un réseau de 37 000 personnes réparties sur tous les continents.

Ted Varkade, CEO Mondial de Bakertilly s’est dit « Heureux d’accueillir dans notre réseau Majer et Burj Finance. Leur complémentarité, le dynamisme des équipes et du management, la qualité de leur accompagnement sont autant d’atouts qui vont permettre non seulement de renforcer les activités du réseau mondial au Maroc mais contribueront également à consolider la position du Maroc en tant que marché stratégique au sein du continent africain ».

Baker Tilly Majer

Fondé en 2010 par Chakib Zaari et Noureddine Baqchich, Baker Tilly Majer est dans le Top 10 des cabinets d’audit et de conseil financier au Maroc, offrant une gamme complète de services à ses clients nationaux et internationaux, notamment africains.

Comptant 60 collaborateurs à travers ses bureaux de Casablanca et Tanger, Baker Tilly Majer dispose d’une expertise éprouvée en audit, en conseil juridique et fiscal, et en gestion des risques lui permettant d’accompagner ses partenaires dans toutes les étapes de leur développement.

Chakib Zaari, Associé Fondateur et Country Managing Partner déclare « En une décennie, nous avons accompli un parcours remarquable et il était important pour nous d’acter notre expertise et la qualité de nos prestations en rejoignant un grand réseau mondial. Avec cette intégration, nous ouvrons des perspectives et un champ d’opportunités encore plus grand pour nos clients et partenaires nationaux et internationaux ».

Baker Tilly Burj Finance

Fondée par Salma Benaddou en 2011, Baker Tilly Burj Finance fait partie des banques d’affaires indépendantes les plus dynamiques de la place.

Baker Tilly Burj Finance intervient sur l’ensemble des métiers du Corporate Finance et accompagne ses clients Corporate et Fonds d’investissement dans du conseil en investissement, des opérations d’ouverture de capital, des levées de fonds, du capital transmission, du conseil en restructuration et des fusions-acquisitions.

« L’adhésion au réseau est un point d’étape important dans notre développement et s’inscrit pleinement dans notre stratégie de déploiement à l’international. En effet, l’intégration au réseau Baker Tilly nous permet de donner une dimension internationale à notre activité de fusions acquisitions autant pour les partenaires nationaux que pour les clients internationaux ». déclare Salma Benaddou, Fondatrice de Bakertilly Burj Finance.

En couvrant la quasi-intégralité des services aux entreprises, le nouveau groupement Baker Tilly Maroc a ainsi vocation à devenir un « One Stop Shop » pour ses clients et partenaires.