Managem et Glencore signent un partenariat pour la production de cobalt

La Rédaction

Le groupe minier Managem et le géant anglo-suisse mondial du négoce de matières premières Glencore ont signé un partenariat stratégique pour produire du cobalt à partir de matériaux de batteries recyclés, au Maroc, ont annoncé les deux groupes ce mercredi 26 janvier dans un communiqué.

Le partenariat prévoit la production de cobalt, de nickel et de lithium recyclés à la raffinerie hydrométallurgique CTT de Managem à Guemssa, près de Marrakech.

Ce partenariat souligne les engagements de Glencore et Managem pour accompagner l’industrie du véhicule électrique dans l’atteinte de ses objectifs de recyclage des métaux.

Glencore et CTT (Compagnie de Tifnout Tighanimine) ont l’intention de conclure un accord de péage de 5 ans pour 1 200 tonnes (environ 1,2 kt) de cobalt recyclé par an ainsi que de l’hydroxyde de nickel et du carbonate de lithium.

« La demande de cobalt devrait augmenter de manière significative au cours de la prochaine décennie, en grande partie sous l’impulsion de la transition énergétique verte, la plupart des acteurs de la chaîne d’approvisionnement cherchent à garantir des matériaux d’origine durable et nous sommes convaincus que le recyclage jouera un rôle crucial pour répondre à cette demande. Managem s’engage pleinement à soutenir l’économie circulaire mondiale à travers le cobalt, le nickel et le lithium tout en exploitant le cobalt avec les standards RSE les plus élevés. Ce partenariat avec Glencore représente une étape passionnante dans notre développement dans ce domaine. a déclaré Imad Toumi, Président-Directeur Général de Managem.

Exprimant sa satisfaction quant au partenariat avec Managem, David Brocas, Head Cobalt Trader, Glencore, a noté que « alors que le monde cherche à relever le défi du changement climatique, le cobalt primaire/recyclé et d’autres matières premières tournées vers l’avenir sont appelés à jouer un rôle central dans la décarbonation la consommation d’énergie et la révolution du véhicule électrique.

« Glencore est déjà l’un des principaux producteurs, recycleurs et fournisseurs de ces matières premières, contribuant à soutenir notre ambition d’atteindre des émissions totales nettes nulles d’ici 2050 », a-t-il déclaré.

Le partenariat est conditionnel à une étude de faisabilité visant à évaluer la viabilité commerciale de la modification et du déploiement de la raffinerie CTT pour récupérer le cobalt, le nickel et le lithium à partir de la masse noire – une alimentation de raffinerie composée de batteries lithium-ion recyclées, a expliqué le communiqué de presse, notant que le l’étude de faisabilité se concentrera sur l’obtention de taux de récupération élevés et d’une faible empreinte carbone. Il devrait être achevé d’ici la fin du premier trimestre 2022.

L’usine hydrométallurgique CTT bénéficiera d’au moins 90% d’énergie verte (parcs éoliens).

Glencore tirera parti de sa capacité établie de longue date dans l’approvisionnement et le recyclage de produits contenant du cobalt et du nickel dans ses opérations canadiennes (Sudbury) et norvégiennes (Nikkelverk) pour fournir de la masse noire contenant du cobalt à la raffinerie CTT.

Managem fournira la technologie de recyclage des batteries lithium-ion développée et testée dans l’usine pilote du centre R&D de REMINEX. Cette technologie permet un taux de récupération élevé du cobalt, du nickel et du lithium à partir de la masse noire.

Glencore commercialisera les produits recyclés auprès de son réseau mondial de clients de l’électronique portable et de l’automobile, dans le cadre de son engagement continu à soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone et à réaliser sa propre ambition de zéro émission totale nette d’ici 2050.

Ce partenariat s’appuie sur un engagement partagé en faveur d’une chaîne d’approvisionnement responsable en cobalt par le biais de plateformes collectives de l’industrie et de plusieurs parties prenantes. Glencore et Managem participent au processus d’assurance Responsible Minerals Initiative (RMI) pour le cobalt. Les mines KCC et Murrin Murrin et Managem de Bou-Azzer et Compagnie de Tifnout Tiranimine (CTT) de Glencore sont toutes conformes. Tous deux sont également membres de longue date du Cobalt Institute, rappelle le communiqué.