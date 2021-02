Management Qualité/Sécurité de l’Information: Maroc Telecom maintient ses certifications avec 0 non-conformité

Maroc Telecom a annoncé, lundi, avoir passé avec succès son audit de surveillance suite au renouvellement de la certification du système de Management Qualité & Sécurité de l’Information selon les normes “ISO 9001 V 2015” et “ISO/CEI 27001 V 2013”.

La mission d’audit, ayant porté sur l’ensemble des activités de Maroc Telecom au niveau central et régional, a été menée en décembre 2020 par un organisme de renommée internationale, leader dans le domaine des certifications et de l’évaluation de la conformité, précise l’opérateur télécoms dans un communiqué. Ainsi, le cabinet a émis un avis favorable sur le maintien de la certification selon les deux standards “ISO 9001 V 2015” et “ISO/CEI 27001 V 2013”, avec zéro non-conformité.

La certification ISO 9001 V 2015 qui renforce le rôle du management de Maroc Telecom dans sa démarche qualité, atteste de l’aptitude de l’entreprise à satisfaire les exigences des parties prenantes et répondre à leurs attentes. Elle est accordée exclusivement aux entreprises qui démontrent des processus efficaces et documentés d’amélioration continue et de communication en ce qui concerne la qualité de service.

La norme ISO/IEC 27001 fournit quant à elle des lignes directives concernant la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des actifs informationnels. Elle concerne également la capacité de l’entreprise à identifier et anticiper les risques impactant la sécurité de l’information, permettant ainsi la continuité des activités et des services fournis aux clients.

Maroc Telecom demeure le seul opérateur télécom national à détenir une double certification sur l’ensemble de ses activités et infrastructures depuis 2007, fait observer la même source, rappelant que le cycle de certification est renouvelé tous les trois ans avec deux audits de surveillance.

( Avec MAP )