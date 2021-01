Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de feu Moulay M’Hamed Iraki

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de Moulay M’Hamed Iraki.

Dans ce message, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux, à l’ensemble de ses proches et à sa famille des droits de l’Homme et de la justice, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain dit Se remémorer, avec estime, les hautes qualités du regretté, son sens élevé de professionnalisme dont il a fait preuve dans les hautes responsabilités qu’il a pleinement occupées ainsi que sa droiture, honnêteté et habileté, outre les efforts sincères qu’il a déployés en tant que Wali Al Madhalim au service de la consécration de la culture de préservation des droits des citoyens et de défense de leurs intérêts dans leurs rapports avec l’Administration.

Tout en partageant la peine de la famille du défunt suite à cette douloureuse perte, SM le Roi implore le Très-Haut de lui accorder patience et réconfort et de rétribuer amplement le regretté pour les bonnes actions qu’il a accomplies et pour les services louables rendus à sa Patrie tout en restant fidèle et fortement attaché au glorieux Trône alaouite et aux constantes de la Nation et à ses valeurs sacrées.

Avec MAP