Ministère de l’Habitat: Lancement d’un programme d’insertion des nouvelles recrues

Le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville a lancé, mardi, un programme d’insertion de ses nouvelles recrues au titre de l’année 2020.

S’étalant sur trois mois à partir de septembre, ce programme prévoit des formations ayant trait au “statut de la fonction publique: droits et obligations”, à la “déontologie et charte des valeurs“, aux “principes de la gestion financière et de la gestion des dépenses“, aux “techniques de rédaction administrative et de prise de parole en public“, aux “systèmes informatiques et outils numériques” ainsi qu’aux “missions des directions centrales et extérieures du ministère“.

Cette rencontre tenue à Rabat a été l’occasion de souligner l’importance d’assurer aux nouvelles recrues un bon début de carrière, à travers la mise en œuvre d’un programme à même de faciliter leur intégration au sein du miistère, afin que leur apport soit perceptible et à valeur ajoutée.

L’accent a été également mis sur le rôle primordial de l’administration publique dans le développement socio-économique, à travers l’implémentation des politiques publiques et des programmes de développement, ce qui nécessite la consécration de la gouvernance, la rationalisation des ressources et des énergies, l’engagement, le sens de la responsabilité, l’innovation, le travail par objectifs et l’ouverture sur l’environnement.

Dans ce sens, les nouvelles recrues ont été appelées à être à la hauteur en assurant la qualité du service public et en donnant l’exemple. Il a été aussi rappelé que la bonne exécution des missions professionnelles dépend, au-delà des connaissances académiques, des qualifications personnelles et de la capacité de s’intégrer, de renforcer et de développer son savoir-faire.

S’imprégner des valeurs suprêmes telles que la solidarité, l’altruisme, la citoyenneté et le sens de la responsabilité, en plus de l’esprit d’équipe et de l’adhésion à la culture institutionnelle du ministère, pour refléter une image honorable, figurent également parmi les conseils prodigués à ces jeunes.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur des ressources humaines et des affaires financières et générales au département de l’Habitat et de la politique de la ville, Mohammed Bouazzaoui, a indiqué que cette cérémonie a été l’occasion de lancer un programme visant à intégrer les nouvelles recrues dans leur environnement professionnel.

“A cet effet, nous avons concocté un plan de formation à moyen terme touchant plusieurs thèmes“, a-t-il souligné, ajoutant : “nous leur souhaitons la bienvenue et espérons qu’ils seront à la hauteur de la relève qu’ils sont appelés à prendre et qu’ils apporteront leur contribution au rendement de ce département”.

Au cours de cette cérémonie, il a été procédé à la présentation de deux exposés sur le département de l’Aménagement du Territoire national et de l’Urbanisme et celui de l’Habitat et de la Politique de la Ville (missions, organigramme et ressources humaines), ainsi qu’à la projection d’un film institutionnel sur les réalisations du ministère dans un contexte exceptionnel marqué par la propagation du Covid-19.

( Avec MAP )