Mohamed Methqal au MD – Sahara : La coopération Sud-Sud est une priorité de l’agenda diplomatique du Royaume

La coopération Sud-Sud est aujourd’hui une priorité de l’agenda diplomatique du Royaume du Maroc, avait souligné l’Ambassadeur directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, lors du Forum MD – Sahara.

Methqal, qui échangeait avec les intervenants de la 3èmetable ronde du Forum organisé par le groupe média MAROC DIPLOMATIQUE, avait également assuré que la coopération Sud-Sud « est une réalité concrète depuis maintenant plus d’une vingtaine d’années ».

« SM le Roi s’est engagé personnellement dans le développement durable du continent africain à travers de multiples visites », avait-il fait valoir, rappelant que plus d’une trentaine de pays africains ont été visités par le Souverain.

Un millier d’accords en vingt ans

« Un millier d’accords en vingt ans. C’est l’équivalent du nombre d’accords qu’a signé le Maroc entre 1956 et 1999 », avait fait remarquer le diplomate marocain.

En outre, des projets structurants d’envergure régionale ont été lancés, avait-il poursuivi. Y figurent, en effet, des « projets de mise en place d’unités de transformation des fertilisants, des projets de revalorisation de haies, le projet du gazoduc Maroc-Nigeria et autres ».

Methqal avait de surcroît souligné la présence d’une « dynamique nationale qui associe à la fois le secteur public, le secteur privé et la société civile qui contribuent à mettre en œuvre cette vision Royale du développement et d’émergence durables du continent africain au quotidien à travers des projets socio-économiques et des actions concrètes sur le terrain avec les frères et sœurs du continent ».

Et le DG de l’AMCI de conclure que les provinces du Sud, en particulier Laâyoune et Dakhla s’apprêtent à accueillir les premières générations de nouveaux étudiants africains issus de la coopération du Royaume.