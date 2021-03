Monétique : Attijariwafa bank, désormais prête à accepter les cartes JCB du réseau Japonais sur ses guichets automatiques

Après la réussite de l’ouverture de son réseau de GAB aux cartes chinoises d’Union Pay International (UPI) en 2018, Attijariwafa bank et sa filiale monétique, Attijari Payment Processing s’appuient sur leur partenariat stratégique avec l’éditeur M2M, pour renforcer les capacités d’acquisition par l’acceptation des cartes du réseau japonais Japan Credit Bureau (JCB) sur son parc de guichets automatiques.

Le nombre de cartes appartenant aux deux géants asiatiques de la monétique, est estimé à plus de 9 milliards. Ce déploiement va permettre au nombre grandissant de porteurs de cartes UPI et JCB vivant (au) ou visitant le Maroc, en provenance notamment des pays du Moyen-Orient et d’Asie, de bénéficier de plus de commodités en utilisant leurs cartes via un réseau de plus de 1 200 GAB. À noter que Attijariwafa bank étant la première banque au Maroc ayant une liaison directe avec les deux opérateurs asiatiques.

Attijari Payment Processing à travers cette nouvelle réalisation, confirme sa volonté d’accompagner la banque et ses filiales au Maroc comme à l’étranger dans le développement de leur catalogue monétique en mettant en place des services à forte valeur ajoutée.