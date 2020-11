Mort de l’acteur Sean Connery, premier interprète de James Bond

L’acteur écossais Sean Connery, fameux et premier interprète à sept reprises de James Bond, est décédé à l’âge de 90 ans, a annoncé samedi la chaine d’information BBC, citant sa famille.

“Sir Sean” est mort dans la nuit entouré de membres de sa famille alors qu’il se trouvait à Nassau, aux Bahamas. Il n’était “pas bien depuis un certain temps”, a fait savoir son fils Jason Connery à la BBC.

L’acteur a connu une longue carrière couronnée de nombreux prix dont un Oscar, deux Bafta et trois Golden Globes.

Sean Connery est né le 25 août 1930 dans la banlieue d’Edimbourg en Ecosse et avait quitté l’école tôt et s’était engagé à 16 ans dans la Marine.

Sean Connery a gagné un Oscar avec “Les Incorruptibles” et interprété de plus en plus des rôles de père spirituel, dans “Highlander”, “Le nom de la rose” ou “Indiana Jones et la dernière croisade”.

Jouant pour la première fois le rôle de 007 dans “Dr No” en 1962, il a incarné à six reprises (sans compter le non-officiel “Jamais plus jamais”) l’agent secret.

( Avec MAP )