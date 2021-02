Nouvelle MINI Countryman Moderne et authentique

Countryman, le plus grand de la famille MINI, a bénéficié d’un facelift qui a touché essentiellement son design et certains de ses équipements. Le SUV se veut plus moderne tout en restant authentique.

Grâce à ses caractéristiques esthétiques et techniques, MINI Countryman a, depuis son lancement, pu s’adjuger une place spéciale dans la catégorie des SUV premium. Le nouveau modèle consolide le cachet british de la marque basé sur une structure en trois parties de la carrosserie.

Le véhicule propose pas mal de nouveautés qui sont particulièrement perceptibles au niveau du design. La face avant a connu quelques retouches notamment les pare-chocs avant et arrière complètement redessinés donnant plus d’aérodynamisme au véhicule. Ils sont de la même finition que la carrosserie.

Le SUV adopte des phares LED de série qui ont une fonction étendue permettant un éclairage intelligent et optimisé. Cette technologie évite d’éblouir les conducteurs venant en sens inverse. Une fois que la vitesse dépasse les 70 km/ha, les feux qui sont divisés en quatre segments, s’allument et s’éteignent indépendamment les uns des autres. Le SUV intègre également des feux antibrouillard LED. Cette technologie est également présente dans les feux arrière dont le design reproduit le motif de l’Union Jack.

Pour personnaliser leurs véhicules, les acquéreurs de la nouvelle MINI Countryman ont un large choix de combinaisons. Ainsi, le catalogue regroupe de nouvelles teintes de carrosseries comme White Silver métallisé et Sage Green métallisé. Outre la couleur standard de la carrosserie, il est possible que le toit et les coques du rétroviseur soient peints en blanc, argent ou noir donnant une allure agréable au véhicule.

Fidèle à sa vocation de SUV polyvalent, l’intérieure est dotée d’une architecture qui s’adapte aux différents besoins. L’espace à bord est généreux aussi bien à l’avant qu’à l’arrière.

Dès le premier niveau de finition, le véhicule est doté d’un volant en cuir sport. En option, la sellerie peut être en cuirs Chester Indigo Blue et Chester Malt Brown. Le catalogue propose les sièges réglables électrique avec fonction mémoire pour le siège conducteur.

Au niveau de la motorisation, le nouveau modèle lancé dernièrement par Smeia, importateur exclusif de la marque au Maroc, est équipé de deux blocs essence. Il s’agit de la version One ayant un bloc de trois cylindres à 1,6 l qui développe une puissance de 102 chevaux. Ce moteur est accouplé à une boite automatique à 7 rapports. Plus puissant, le deuxième bloc est un 4 cylindres à 2 l développant 306 ch. Les prix démarrent pour la finition Oxford à partir de 294.000 DH. Ils passent à 314.000 DH pour la version Parl Lane, 335 000 DH pour la finition Mayfair et ils culminent à 581 000 pour la variante John Cooper works All4.