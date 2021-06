Nutrition maternelle et infantile : Le ministère de la Santé organise des journées de sensibilisation

Des journées de sensibilisation sur la nutrition maternelle et infantile seront organisées du 24 juin au 24 juillet par le ministère de la Santé en partenariat avec l’INDH et l’UNICEF sous le slogan “Les 1000 premiers jours … La base d’un avenir meilleur !“.

Cette campagne s’inscrit d’une part, dans le cadre du Programme National de Nutrition, qui vise à améliorer l’état de santé de chaque individu à travers une bonne nutrition et d’autre part, dans le contexte de la célébration du mois de la parentalité positive instituée au mois de juin de chaque année, a indiqué le ministère de la santé dans un communiqué. Cet évènement s’inscrit également dans le cadre des efforts déployés par le Royaume pour la valorisation de son capital humain, a ajouté la même source. Ces journées de sensibilisation s’alignent aussi bien avec les recommandations internationales qu’avec la vision du ministère de la santé et de ses partenaires visant à promouvoir le développement de la petite enfance comme une composante clé du développement du capital humain.

Les 1000 premiers jours de la vie qui couvrent la période de la conception jusqu’à l’âge de deux ans constituent la première fenêtre d’opportunité pour agir en faveur du développement optimal de l’enfant, a précisé le ministère, soulignant que le rythme de croissance, notamment cognitif et cérébral pendant cette période est sans équivalent à l’échelle d’une vie.

Le ministère a également mis en garde que toutes carences nutritionnelles qui surviennent pendant cette période peuvent entraîner des retards de croissance qui sont souvent associés à des retards de développement physique, cognitif, mental et émotionnel.

Ainsi, une alimentation saine et équilibrée, une stimulation psychosociale adéquate et des soins adaptés auront un impact important sur l’avenir de l’enfant, sur sa santé, son développement physique et intellectuel, sa socialisation et son bien-être.

Cette campagne de sensibilisation à grande échelle, qui sera déployée chaque année, vise à promouvoir les actions essentielles en nutrition telles que l’alimentation saine et équilibrée pendant la grossesse, l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de l’enfant, la diversification de l’alimentation de l’enfant à partir du sixième mois ainsi que la continuité de l’allaitement au sein jusqu’à l’âge de deux ans.

La campagne permettra également de renforcer les connaissances des femmes enceintes ou allaitantes, de leurs familles et des communautés sur les avantages de l’adoption de ces pratiques favorables à la bonne santé et nutrition de la mère et de l’enfant. Cette campagne se déploiera à travers de nombreuses actions de sensibilisation, notamment des webinaires destinés aux professionnels de la santé, des sessions interactives d’échanges avec les familles, une campagne digitale et médiatique ainsi que des actions de sensibilisation de proximité dans les établissements de santé, a fait savoir le ministère, notant qu’elle impliquera les départements concernés et secteurs partenaires ainsi que la société civile.

A cet effet, le ministère de la Santé a préparé, en collaboration avec ses partenaires, un pack de supports audiovisuels et imprimés et des articles relatifs au thème qui seront mis à disposition du public et des acteurs sur le portail “ www.sehati.gov.ma “.

( Avec MAP )