Oulmès, la marque iconique Marocaine élue « Produit de l’Année 2021 »

Oulmès, l’eau minérale naturelle gazeuse trônant sur les tables depuis 1933, s’est vue décerner le prix « Elu Produit de l’Année 2021 » au Maroc. Sur la base d’une étude indépendante réalisée par l’institut Nielsen au Maroc auprès de 3000 consommateurs, Oulmès confirme ainsi sa place d’eau gazeuse préférée des Marocains.

Oulmès est une eau minérale naturellement gazeuse à la source, un cas unique au Maroc, un miracle de la nature qui trouve sa source au pied des montagnes du Moyen-Atlas remontant à la surface de la terre à 42°C. Sa pétillance exceptionnelle, son goût de caractère, et son identité mythique accompagnent plusieurs générations de Marocains dans leurs moments de dégustation, depuis près de 90 ans. Ce qui la rend unique, c’est aussi sa minéralité bénéfique pour la santé. Riche en oligo-éléments, en magnésium, et bicarbonates, elle possède des propriétés stimulantes, reconstituantes et énergisantes.

En 2017, Oulmès innove en lançant une gamme de boissons à base de jus de fruits naturels sans colorants ni conservateurs. Cette gamme de bulles fruitées aux saveurs Tropical ou Mojito a su conquérir une cible plus jeune, adepte de plaisir, qui prend soin de sa santé. En 2019, Oulmès réinvente son écrin de verre dans une bouteille au design moderne et raffiné, disponible dans les meilleurs restaurants au Maroc.

Comment est décerné le prix “Élu Produit de l’Année” ?

Selon une étude menée par l’Institut Nielsen Maroc, plus de 60% des consommateurs font déjà confiance au label « Elu Produit de l’Année ». Cette certification a pour vocation de donner la parole aux consommateurs. Un panel composé de 3000 utilisateurs à travers le Royaume a répondu à l’enquête menée de manière indépendante, distinguant Oulmès dans la catégorie « Eaux Gazeuses » face à des produits similaires sur la base de 3 critères :

l’attractivité

l’intention d’achat

l’innovation perçue

Le logo « Elu Produit de l’année Maroc 2021 » sera arboré sur les supports de communication d’Oulmès durant l’année en cours.

A propos des Eaux Minérales d’Oulmès :

Les Eaux Minérales d’Oulmès, société́ anonyme cotée à la bourse de Casablanca, filiale du Groupe Holmarcom, est le premier producteur et distributeur d’eaux embouteillées au Maroc. Acteur international, la société opère également en Afrique subsaharienne à travers sa filiale E.T.E. située au Bénin. Les Eaux Minérales d’Oulmès, entreprise marocaine citoyenne vouée à l’hydratation saine et au rafraîchissement, a accompagné́ à travers ses marques emblématiques trois générations de marocains dans leur quotidien. Depuis près de 90 ans, Les Eaux Minérales d’Oulmès innove continuellement pour offrir des produits de qualité́ supérieure, suivant des normes internationales strictes.

Le groupe est engagé dans une croissance durable et responsable, et a fait de la réduction de son empreinte environnementale une priorité au cœur de sa mission d’entreprise. Forte de ses initiatives, Les Eaux Minérales d’Oulmès est membre du Global Compact des Nations Unies, auquel elle rend compte chaque année, des progrès réalisés en matière de contribution aux objectifs mondiaux de développement durable. L’entreprise est également détentrice du Label RSE de la CGEM depuis 2017.

A propos de « Produit de l’Année Maroc »

Crée en 1987, le label « Élu Produit De l’Année » est aujourd’hui présent dans 44 pays et concerne plus de 4,5 milliards de consommateurs à travers le monde. La mission principale de « Produit De l’Année» est de récompenser les marques nationales et internationales avec un label traduisant la satisfaction des consommateurs relative à des produits innovants et utiles. « Produit De l’Année Maroc» constitue la plus vaste enquête sur le comportement du consommateur Marocain selon l’attractivité, la qualité perçue et l’innovation des produits.

Les produits participants sont classés dans des catégories spécifiques, et analysés par le comité d’experts constitué de syndicats et d’organisations professionnelles ainsi que d’associations dans le domaine du commerce, du marketing et de la communication.

Les produits sélectionnés par le comité sont présentés au partenaire Nielsen (www.nielsen.com), spécialisé dans les études de terrain, pour être soumis à une évaluation publique (3000 consommateurs) à travers une enquête nationale constituée d’un panel représentatif de la population.