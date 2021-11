Ouverture à Dakhla de la 2ème journée du Forum MD-Sahara

La deuxième journée du Forum annuel MD-Sahara, organisé par le groupe média MAROC DIPLOMATIQUE a été lancée ce matin, portant essentiellement sur « la Coopération sud-sud, levier d’accélération de développement économique et social en Afrique ».

Intervenant lors de cet événement et abordant la thématique de la « Coopération sud-sud : Quelle place pour l’Afrique de Demain », Nabil Bayahya, consultant, écrivain et associé exécutif de Mazars a indiqué que « le Maroc a beaucoup investi dans la connectivité non seulement en Europe mais également en Afrique ».

De son côté, M. El Hassane Benhalima, Directeur général de la Société Marocaine de gestion des fonds de garantie des dépôts bancaires a souligné que « la Banque centrale avait hissé le secteur bancaire au Maroc à des niveaux comparables à ce que l’on trouve au niveau mondial et a mis en place une batterie de réglementations, permettant à la banque marocaine d’être très bien capitalisée».

M. Benhalima, qui est par ailleurs ancien directeur de la supervision bancaire à Bank Al-Maghrib, a fait savoir, dans ce contexte, que « le redéploiement en Afrique a commencé avec des implantations politiques », relevant que les banques marocaines, grâce à leur résilience et à leur bonne gouvernance, ont pu s’installer en Afrique.

La 1ère édition du Forum MD-Sahara, qu’est une occasion de mettre en valeur les potentialités et les opportunités qu’offrent les provinces du Sud du Royaume (infrastructures, représentations diplomatiques, investissements nationaux et internationaux), sera clôturée par le lancement de l’Observatoire africain de développement économique et social.