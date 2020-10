Prix Nobel 2020, et de trois !

La saison des prix Nobel a démarré lundi dernier, dans un contexte particulier de pandémie qui a entraîné l’annulation de la cérémonie physique de remise des prix, à Stockholm. Les lauréats recevront donc leur prix dans leur pays de résidence et se verront attribuer la somme de près d’un million d’euros. Jusqu’à présent, les prix Nobel de la médecine, de la physique et de la chimie ont été annoncés. Le point sur les prix décernés.

Le prix Nobel de la médecine a ouvert le bal comme chaque année. Si les spéculations portaient sur les recherches liées au virus Covid-19, ce sont finalement trois chercheurs en virologie pour leur découverte du virus de l’hépatite C qui ont été récompensés. Les recherches du Britannique Michael Houghton et des Américains Charles Rice et Harvey Alter auraient permis notamment la mise au point d’un test de dépistage d’anticorps pour ce virus qui affecte 70 millions de personnes selon les estimations de l’OMS.

Le prix Nobel de la physique a été attribué à Roger Penrose, pour sa théorie sur « la formation d’un trou noir, prédiction solide de la théorie de la relativité générale », et Andrea Ghez et Reinhard Genzel pour « la découverte d’un objet compact supermassif dans le centre de notre galaxie ». Le trou noir, « on ne sait pas ce qu’il contient, on n’en a aucune idée, c’est pourquoi c’est aussi exotique, ça fait partie de l’intrigue, ça pousse les limites de notre compréhension », s’est enthousiasmée Andrea Ghez.

De son côté, le prix Nobel de la chimie a été décerné aujourd’hui, à la française Emmanuelle Charpentier et à l’américaine Jennifer Doudna pour le développement d’une méthode permettant de modifier un génome. Ce mécanisme appelé Crispr/Cas9 est surnommé « ciseaux moléculaires ». Il est facile d’emploi, peu coûteux, et permet aux scientifiques d’aller couper l’ADN exactement là où ils le veulent, pour par exemple créer ou corriger une mutation génétique et soigner des maladies rares explique l’AFP.

Le prix Nobel de la littérature sera attribué jeudi et le très attendu prix Nobel de la paix sera attribué ce vendredi. Ce dernier alimente toutes les spéculations, parmi les personnes évoquées pour succéder au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, Greta Thunberg pour le climat ou encore Reporters sans frontières pour la liberté de la presse. Enfin, le prix Nobel de l’économie sera attribué lundi 12 octobre.