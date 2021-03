Quand l’Allemagne devient le refuge doré des terroristes de Daech

Manifestement, tout converge vers l’Allemagne de Mme Merkel pour nous agrémenter des nouvelles peu joyeuses.

Voilà que plusieurs sources concordantes et diverses nous apprennent à notre grande désolation que ce pays, leader et poids lourd de l’Union européenne se transforme en État refuge qui accueille et abrite les « combattants » de Daech.

Et ce à la grande barbe des partenaires européens dont certains ont souffert dans leur chair des attentats de l’Etat islamique. Les blessures et les douleurs ne se sont pas apaisées que, déjà, le fameux Bundesnachrichtendienst (Service fédéral de renseignement) s’est fait un plaisir d’aménager une bonne et « honorable » retraite aux terroristes de l’Etat islamique. La vidéo que nous publions, parvenue à « Maroc diplomatique » nous en dit long sur cette générosité de Mme Merkel et de ses services.