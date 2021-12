RADEEJ : Des solutions numériques pour mieux servir les clients

La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau, d’Electricité et de gestion d’assainissement liquide des provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ), créée en 1971, a poursuivi ses actions visant à hisser la qualité de ses services et le niveau de son rendement pour être à la hauteur de la confiance de ses clients et partenaires.

Dans le cadre de l’amélioration des conditions d’accueil, la RADEEJ s’est employée à mettre à niveau ses agences commerciales et leurs équipements de systèmes de gestion de files d’attente et à créer des guichets uniques au profit de ses clients particuliers et institutionnels sans oublier les Marocains résidant à l’étranger (MRE), indique un communiqué de la RADEEJ.

Vu le développement technologique continu et rapide, la régie a œuvré à développer son arsenal technologique notamment à la lumière des contraintes dictées par la pandémie de coronavirus pour faciliter le contact avec les clients 24h/24, 7j/7 sans qu’ils soient contraints de faire le déplacement et d’attendre, le but étant de garantir les conditions de totale sécurité.

A cet égard, la régie a adhéré à la transformation numérique à travers le développement de ses activités notamment commerciales et ce, en procédant à la création d’outils numériques pour faciliter l’accès et bénéficier de ses services fournis, en effet, la RADEEJ s’est activée à moderniser et diversifier les canaux de paiement pour accompagner le progrès numérique que connait le Royaume.

A cet égard, la même source a souligné que dans le cadre du renforcement des réseaux d’annexes commerciales (15 au total), outre deux agences mobiles mises en service pour couvrir les douars et centres relevant de la zone d’action de la RADEEJ, il a été procédé à l’adoption d’autres moyens et canaux alternatifs de paiement à travers la signature de conventions avec nombre d’organismes spécialisés.

Il s’agit de plateforme de paiement via internet sur le site officiel de la RADEEJ www.radeej.ma, des espaces de service « Tasshilat », M2T, de canaux de paiement bancaires (Cash plus), de services de paiement électroniques, de services de paiement par téléphone (PB-AWB-CDM-CAM-BMCE-SGMB), de guichets bancaires, de prélèvement bancaire, portefeuille électronique.

La RADEEJ s’engage à assurer le succès à la digitalisation de ses activités en commençant par la préparation des conditions idoines partant de son attachement aux principes de bonne gouvernance, à la promotion des infrastructures organisationnelles et à l’amélioration des modes de gestion des services fournis à ses usagers.

Avec MAP