Ramadan: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Prince héritier d’Arabie saoudite

SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Prince héritier d’Arabie Saoudite, Vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, à l’occasion du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à Sa Majesté le Roi, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour la Oumma islamique dans la gloire et le progrès.

Avec MAP