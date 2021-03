Réception à l’Ambassade du Maroc à Bruxelles à l’occasion de la nomination de M. Termont comme consul honoraire du Royaume en Flandre

Vendredi 19 mars 2021 : Réception à l’Ambassade du Royaume du Maroc à l’occasion de la nomination de M. Daniel Termont, en qualité de Consul honoraire du Royaume du Maroc en Flandre.

Lors de cette réception, qui s’est déroulée dans le strict respect des mesures sanitaires, M. Termont s’est vu remettre sa lettre de nomination par Son Excellence Monsieur Mohammed Ameur.

Officier de l’Ordre de la Couronne, M. Termont, est un homme politique flamand et ancien maire de la ville de Gand. Personnalité respectée en Flandre, M. Termont est actif dans plusieurs domaines et institutions.

La nomination de M. Daniel Termont en tant que Consul honoraire en Flandre s’inscrit dans le cadre de la volonté du Royaume du Maroc d’approfondir ses liens d’amitié et de coopération avec le Royaume de Belgique.