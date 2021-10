Région TTA: Une série de mesures pour assurer le bon démarrage de la campagne agricole

La direction régionale de l’Agriculture (DRA) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en partenariat avec tous les intervenants dans le système agricole de la région, a pris une série de mesures pratiques pour assurer le bon démarrage de la campagne agricole 2021-2022.

Selon des données de la DRA, ces mesures ont porté notamment sur la fourniture de moyens de production, à travers la distribution et l’encouragement de l’utilisation de semences sélectionnées et d’engrais, et l’accompagnement agricole tout au long de la campagne.

Ces mesures, mises en œuvre en partenariat avec l’Office régional de mise en valeur agricole de Loukkos et la Société nationale de commercialisation des semences, visent à distribuer 52.500 quintaux (Qx) de semences sélectionnées et 57.000 Qx d’engrais. A cet effet, 41 points de vente, répartis sur l’ensemble du territoire de la région, ont été aménagés. Quelque 5.200 Qx de blé dur, 2.850 Qx de blé tendre et 5.445 Qx d’engrais ont été, jusqu’à présent, distribués.

Le programme des cultures d’automne comprend plus de 459.000 hectares de plantations, répartis notamment sur 373.000 ha de céréales, 22.000 ha de légumineuses, 5.600 ha de cultures sucrières, 11.500 ha de légumes, et 4.920 ha de fruits rouges.

La même source a, par ailleurs, noté que le cumul des précipitations s’élève à 11,5 mm contre 11,3 l’an dernier, mais avec un déficit pluviométrique enregistré dans la zone de Loukkos (3,5 mm contre 7,6 mm une année auparavant), à Chefchaouen (4,5 mm/16,5 mm) et à Ouazzane (2,7 mm/13 mm).

Le taux de remplissage du barrage Oued El Makhazine (province de Larache), le plus grand barrage de la région, a atteint 70,5% au 5 octobre, contre 81,5% durant la même période de l’année précédente, tandis que celui du barrage Dar Khrofa s’est établi à 43,7%.

( Avec MAP )