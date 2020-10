Remise à Lisbonne d’une Décoration Royale à l’ancienne ambassadrice du Portugal au Maroc

L’ancienne ambassadrice du Portugal au Maroc, Maria Rita da Franca Sousa Ferro Levy Gomes, s’est vue remettre à Lisbonne, le Grand Cordon du Wissam Al Alaoui que SM le Roi Mohammed VI a bien voulu lui décerner.

La Décoration Royale a été remise par l’ambassadeur du Maroc au Portugal, Othmane Bahnini à Mme Rita Ferro, en signe de reconnaissance pour ses inlassables efforts pour le raffermissement des relations d’amitié et de bon voisinage entre la République du Portugal et le Royaume du Maroc.

Dans une allocution à cette occasion, M. Bahnini a souligné que “cette décoration témoigne de toute l’appréciation et la considération dont a joui la représentante du Portugal au Maroc pendant son mandat, une période où nous avons vu se renforcer grâce à ses efforts et son engagement personnel les liens indélébiles humains, historiques, culturels, économiques et politiques, entre nos deux pays”.

“Sa contribution à cet édifice de relations, tant bilatérales que multilatérales, est éloquente”, a-t-il poursuivi, mettant en avant les innombrables efforts consentis par Mme Rita Ferro pour la consolidation des relations séculaires et privilégiées entre les deux pays.

Il a rappelé, dans ce sens, “le parcours riche et prestigieux” de la diplomate portugaise, notant que “sa longue carrière, son expérience et sa connaissance du Maghreb, l’ont tout naturellement indiqué pour sa nomination en 2014 comme ambassadeur du Portugal au Royaume du Maroc, où elle a déployé 5 années durant toute sa compétence et sa maîtrise de cet art subtil qu’est la diplomatie”.

Après avoir rappelé que “le métier de diplomate est par excellence celui de la noblesse des intentions et des desseins, car c’est un métier de bâtisseur de ponts, ceux de l’amitié, la compréhension, la collaboration et la solidarité entre les pays et entre les peuples”, M. Bahnini a indiqué que Mme Rita Ferro “a consacré son mandat à cette noble mission”.

“Elle a agi dans les domaines les plus divers et accompagné des projets, culturels et économiques avec des partenaires de qualité, depuis les festivals aux vernissages d’exposition, aux colloques à caractère culturel et historique, aux séminaires économiques à la promotion de la culture et de la langue portugaise au Maroc sans ménager ses efforts et son énergie”, a-t-il ajouté.

De son côté, Mme Rita Ferro s’est dite émue et honorée par cette prestigieuse décoration royale, se félicitant de l’excellence des relations séculaires entre le Maroc et le Portugal.

Durant les cinq ans de sa mission au Maroc, Mme Rita Ferra s’est attelée, a-t-elle dit, à renforcer ces liens, en accordant “une attention particulière aux volets liés à la culture, au patrimoine et aux relations entre les universités qui sont très importantes, les deux pays partageant une histoire commune qui mérite d’être étudiée davantage en profondeur”.

( Avec MAP )