Sahara: le président du groupe d’amitié parlementaire Croatie-Maroc réaffirme le soutien de son pays à l’initiative marocaine d’autonomie

Le président du groupe d’amitié parlementaire Croatie-Maroc, Domagoj Hajduković a réaffirmé le soutien de son pays au plan d’autonomie marocain et aux efforts déployés par le Royaume pour parvenir à une solution politique définitive et négociée au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

S’exprimant à l’occasion de la 1ère session du groupe d’amitié parlementaire Croatie-Maroc depuis les élections législatives croates de juillet 2020, tenue jeudi à Zagreb, M. Hajduković a également loué les efforts consentis par le Maroc pour la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région.

S’agissant de la décision unilatérale de l’Algérie de stopper l’approvisionnement en gaz via le gazoduc Maghreb-Europe (GME), le président du groupe d’amitié parlementaire Croatie-Maroc a fait part de sa grande préoccupation des effets que pourrait entrainer cette suspension sur les prix de cette source d’énergie dans l’UE et également des tensions dans la région.

Les membres du groupe d’amitié parlementaire Croatie-Maroc ont de leur côté souligné que le Royaume, grâce à sa stabilité et son leadership, représente un partenaire stratégique pour la Croatie et pour l’Union Européenne, exprimant le grand intérêt du groupe d’intensifier la coopération entre Rabat et Zagreb.

A cette occasion, des rendez-vous ont été fixés pour une future rencontre entre les deux groupes d’amitié au cours de l’année 2022 ainsi que pour la célébration des 30 années de l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République de la Croatie.

→ Lire aussi : ONU/Sahara: Large soutien à la première cause nationale

Cette session du groupe d’amitié parlementaire Croatie-Maroc, à laquelle a pris part l’’ambassadeur du Maroc à Zagreb, Nour El Houda Marrakchi, a eu lieu avec l’objectif de donner une nouvelle impulsion à la coopération parlementaire entre le Maroc et la Croatie et a permis d’échanger sur l’état des relations interparlementaires entre les deux pays et d’informer les députés croates des derniers développements politiques, économiques et sociaux au Maroc.

Une conférence animée à cette occasion par Mme Marrakchi a été l’occasion de passer en revue les évènements phares qui ont marqué l’actualité politique au Maroc notamment la tenue des élections générales (législatives, régionales et communales) en septembre 2021, les derniers développements positifs de la question du Sahara marocain au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et sur le plan régional ainsi que les percées diplomatiques récentes du Royaume.

La diplomate a également mis l’accent sur le rôle crucial et stratégique joué par le Maroc dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le plan international et régional notamment au niveau du continent africain.

Mme Marrakchi a souligné dans ce cadre le rôle constructif du Maroc dans la facilitation du dialogue inter-libyen et dans la lutte contre le terrorisme notamment dans la région au Sahel.

Les députés croates ont été informés par ailleurs sur les grands chantiers structurants engagés par le Maroc dans plusieurs secteurs y compris les ambitions futures déclinées dans le cadre du nouveau modèle de développement initié par SM le Roi Mohammed VI.

(Avec MAP)