Sahara : quand Trump recadre John Bolton sur Twitter

En effet, comme à son habitude, le président américain n’a pas fait dans la demi-mesure. Qualifiant John Bolton, son ex-Conseiller à la sécurité nationale de l’une des personnes « les plus stupides de Washington », en réaction à son tweet sur la décision de reconnaître la marocanité du Sahara, Donald Trump s’attaque une nouvelle fois à son ex bras droit qu’il avait limogé.

What would Bolton, one of the dumbest people in Washington, know? Wasn’t he the person who so stupidly said, on television, “Libyan solution”, when describing what the U.S. was going to do for North Korea? I’ve got plenty of other Bolton “stupid stories”.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2020