« Salamti » by Roche : une application mobile gratuite à la disposition des femmes marocaines ‎

Dans le cadre de ses actions de sensibilisation pour le dépistage précoce du cancer du sein, Les Laboratoires Roche annoncent le lancement de « SALAMTI », une application mobile pour inciter et guider les utilisatrices à l’autopalpation régulière. Coïncidant avec la Journée Internationale des Droits des Femmes, ce lancement conforte ROCHE dans sa mission au service de la santé publique, guidée par l’éthique et le sens des responsabilités.

Afin d’être accessible au plus grand nombre, « SALAMTI» sera téléchargeable gratuitement, sans aucun engagement, sur l’App Store et Google Play. L’application a été conçue dans les deux langues usuelles au Maroc : une version française et une version arabe, avec une voix off en darija, afin d’élargir son accès à toutes les femmes.

Pratique et très simple d’utilisation, « SALAMTI » a pour vocation d’encourager les femmes à adopter le réflexe de l’autopalpation mensuelle qui, dans le contexte marocain, peut jouer un rôle important dans le dépistage précoce du cancer du sein. En effet, « SALAMTI » comporte un outil permettant de planifier des rappels, selon le cycle menstruel, lequel envoie une notification une fois par mois, afin que l’autopalpation devienne une routine chez les utilisatrices. Pour rappel, plus un cancer du sein est détecté tôt, mieux il se soigne et se guérit.

Conçue pour être accessible à toutes les femmes, « SALAMTI » propose un guide étape par étape, sous forme de tutoriel de visuels animés, indiquant les gestes à suivre pour une autopalpation efficace.

Créée et documentée par un groupe de reflexion consitué de professionnels de santé, « SALAMTI » propose également des informations générales sur le cancer du sein, afin de sensibiliser les femmes sur les dangers de la maladie, et sur l’intérêt d’une routine préventive d’autopalpation. En effet, plus ces auto-palpations sont régulières, plus les utilisatrices sont susceptibles de détecter des anomalies dans leur corps de manière précoce et d’agir à temps.

