SAP jeunes professionnels-Maroc : Les lauréats de la 4ème promotion du programme ‎célébrés virtuellement

SAP, leader mondial des logiciels d’entreprise, et la Deutsche Gesellschaft für Internationale ‎Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ont conjointement célébré la cérémonie de remises des diplômes de la 4ème ‎promotion marocaine du programme de formation SAP Jeunes Professionnels (YPP), sous format virtuel ‎due la pandémie de la Covid-19.‎

En phase avec la stratégie de transformation numérique pour l’Afrique ‎

La numérisation en Afrique représente une force motrice pour une croissance innovatrice et durable menant ‎à la réalisation des objectifs de l’Agenda 2063 de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine ‎‎(ZLECAF). De ce fait, l’Union Africaine a mis en place une stratégie visant à construire un marché unique ‎numérique en Afrique d’ici 2030. Selon le rapport de l’Union Africaine sur la transformation digitale du ‎continent 2030, cette initiative sera appuyée par un programme massif de développement de compétences ‎numériques en ligne afin de fournir des connaissance et des compétences numériques en matière de ‎sécurité et protection de la vie privée à 300 millions d’africains par an d’ici 2025. ‎

La stratégie de transformation digitale Africaine 2030 de l’Union Africaine s’engage aussi à développer les ‎compétences numériques inclusives et des capacités humaines dans le domaine des sciences numériques ‎et de l’éducation, tant techniques que professionnelles, pour diriger et mener la transformation digitale. ‎Parmi les aptitudes numériques spécifiées comptent le codage, la programmation, l’analyse, la sécurité, la ‎chaines des blocs, l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle, la robotique, l’ingénierie, ‎l’innovation, l’entreprenariat, et enfin la politique de réglementation technologique. Des modèles de ‎financement novateurs seront mis en œuvre pour accompagner cette digitalisation du continent Africain ‎avec un investissement de $ 20 milliards entre 2020 et 2025, avec un objectif de $ 50 milliards par an entre ‎‎2026 et 2030. ‎

Un atout majeur de la révolution industrielle 4.0 au Maroc

S’alignant avec les orientations stratégiques pour le développement du digital au Maroc à l’horizon 2025 ‎proposées par l’Agence de Développement du Digital (ADD) suite à la demande du chef du gouvernement ‎Saad-Eddine El Othmani en Janvier 2019, SAP compte bien poursuivre son ambition d’accélérer la ‎transformation digitale en Afrique du Nord et œuvre à y implanter une culture numérique à travers son ‎initiative de formation globale des Jeunes Professionnels. Sous le thème « Les Compétences pour ‎l’Afrique sur le Continent Africain », ce programme de formation constitue un véritable atout pour les pays ‎désireux d’améliorer leurs économies et leurs sociétés en réduisant le déficit du chômage et celui des ‎compétences numériques chez les jeunes.

Suite au succès des 3 dernières promotions du programme SAP ‎Jeunes Professionnels au Maroc, le groupe de formation fraichement diplômé de cette année a pu entamer ‎le programme en fin Septembre 2020 et le compléter mi-Décembre 2020. Pour des raisons sanitaires dues à ‎la pandémie de Covid-19 au Maroc, la totalité de la formation a eu lieu en format virtuel. D’autres groupes ‎de formation en Afrique du Nord, notamment en Tunisie, ont déjà terminé leurs cursus de formation du ‎programme SAP Jeunes Professionnels en Décembre 2020. Concernant l’Algérie, la dernière promotion du ‎programme SAP Jeunes Professionnels prendra fin d’ici la fin du mois de Janvier 2021. ‎

Le programme SAP Jeunes Professionnels comprend une formation unique et certifiée allant de 2 à 3 mois ‎autour des aptitudes fonctionnelles et techniques des logiciels SAP avec un focus sur les innovations les ‎plus récentes en termes de techniques de formations et de compétences numériques générales. Cela ‎permet aux jeunes lauréats de ce programme d’acquérir un avantage concurrentiel de taille sur le marché du ‎travail. Ce programme accompagne les lauréats d’universités précédemment sans emploi ou sous-‎employés ainsi que les jeunes du pays dans leur formation numérique pour devenir des consultants ‎associés SAP, ce qui leur octroie un atout considérable sur le marché du travail pour décrocher des ‎entretiens d’embauche au sein de l’écosystème de SAP. Le taux d’employabilité des jeunes lauréats du ‎programme SAP Jeunes Professionnels est estimé à 99% juste après l’obtention de leurs diplômes. ‎

Disponible dans 31 pays dans le monde, le programme de formation SAP Jeunes Professionnels continue ‎d’étendre son empreinte numérique auprès de la jeunesse marocaine et africaine en capitalisant sur ses ‎multiples initiatives de formations numériques telles que le Africa Code Week. Le Programme Jeunes ‎Professionnels, lancé en 2012 sous le thème « Compétences SAP pour l’Afrique sur le Continent Africain », ‎a permis de former et octroyer des certifications qualifiantes à plus de 1 390 jeunes à travers le continent ‎africain et plus de 3 150 talents à travers le monde. ‎

La formation SAP Jeunes Professionnels au Maroc est le fruit d’une collaboration entre SAP et la Deutsche ‎Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ayant pour objectif la création de 450 emplois ‎pour des profils hautement qualifiés dans le secteur IT dans 10 pays Africains sur une durée de 3 ans. Ce ‎projet de coopération fait partie de l’Initiative spéciale Formation et Création d’Emploi et du programme ‎develoPPP.de que GIZ implémente au nom du Ministère fédéral allemand de la Coopération Économique et ‎du Développement (BMZ). ‎

Ayant lancé le programme SAP Jeunes Professionnels à l’échelle globale en 2012, Marita Mitschein, Vice-‎Présidente Senior SAP Compétences Numériques pour l’Europe du Sud, le Moyen-Orient & l’Afrique, ‎également Directrice Générale de l’Institut de Formation et Développement de SAP, a précisé que les ‎initiatives de formation numérique telles que le SAP Jeunes Professionnels se sont exportés dans 7 ‎nouveaux pays du continent africain tels que le Ghana, la Zambie, le Zimbabwe, l’Uganda, la Tanzanie, et le ‎Sénégal.

Ces programmes sont plus que jamais au cœur des besoins des entreprises nécessitant des ‎compétences techniques afin d’accroitre leur productivité, la performance de leurs activités ainsi que leur ‎transformation numérique. « Au Maroc, comme dans le reste des pays du monde, les lauréats de cette ‎année ont fait face aux disruptions causées par la pandémie de Covid-19, ce qui a nécessité l’adaptation du ‎format du programme à un modèle de formation entièrement virtuel. Nous sommes extrêmement fiers de ‎nos jeunes lauréats d’avoir relevé ce défi et fait de leur formation un véritable succès en dépit des ‎conditions de formation contraignantes. Nous sommes confiants que ces jeunes talents marocains vont ‎impacter positivement les entreprises qu’ils vont intégrer dans le futur », a ajouté Mitschein. ‎

Hicham Iraqi Houssaini, Directeur Général de SAP Afrique Francophone, a tenu à féliciter chacun des ‎lauréats du programme SAP Jeunes Professionnel et les encourager à perpétuer leur empreinte digitale ‎dans leurs futures missions en entreprise. « C’est avec beaucoup de joie que nous célébrons aujourd’hui la ‎remise des diplômes de cette 4ème promotion du Programme SAP Jeunes Professionnels au Maroc. Cette ‎étape constitue une nouvelle ère dans leurs parcours professionnels malgré un contexte sanitaire difficile. ‎Je vois beaucoup de fierté sur leurs visages et c’est tout à leur honneur. Leurs perspectives d’avenir sont ‎multiples, en espérant qu’ils contribueront à la réalisation des grands objectifs de leur pays et de leur ‎continent. La diffusion des connaissances est un des moteurs d’une vie meilleure. C’est pour cette raison ‎que le Programme SAP Jeunes Professionnels se réjouit de munir la jeunesse marocaine et africaine de ‎compétences numériques afin de réaliser les objectifs de la vision fondatrice de transformation digitale ‎africaine » .