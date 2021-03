Signature d’un partenariat de nouvelle génération entre TFO Canada et l’ASMEX

Signature d’un partenariat de nouvelle génération entre TFO Canada (Agence gouvernementale canadienne en charge du Commerce Extérieur, de l’investissement et de la durabilité du commerce) représentée par son DG M. Steve TIPMAN et l’ASMEX représentée par son Président M. Hassan SENTISSI et M. Amine LAGHIDI, ingénieur négociateur de l’accord côté marocain.

La cérémonie de signature s’est tenue le Mardi 19 Mars à 16h avec la participation active de SE Mme Nell Stewart Ambassadrice du Canada au Royaume du Maroc. Y ont pris part également des personnalités de premier rang du secteur public et privé dans le respect des règles sanitaires.

Par ailleurs, cette entente porte sur :

1/ Un financement canadien pour l’accompagnement, la formation et le renforcement des compétences des exportatrices et exportateurs marocains.

2/ Un focus spécial sur l’accompagnement des Femmes exportatrices et des exportations à forte Valeur Ajoutée culturelle, immatérielle et technologique.

3/ Ces exportations comprennent toutes les régions nationales, avec un intérêt particulier pour les régions dont le potentiel exportateur n’a pas encore été pleinement atteint et les régions défavorisées.

4/ L’intégration d’un nouveau volet : l’implication des acheteurs et grands donneurs d’ordre canadiens pour importer les produits marocains issus de ce programme. Garantissant ainsi les débouchés d’export pour les entreprises et coopératives accompagnées de manière durable. Cette action aura une incidence directe sur la création d’emplois valorisants et permanents, l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires et constituera une source importante de rentrée en devises.

5/ Le partage du savoir-faire marocain en matière d’export avec les pays africains frères.

Ce programme vise 3 catégories d’export :

A- Agricole et agroalimentaire

B- Exports à forte composante culturelle

C- Exports à forte composante technologique

Il vise à augmenter la valeur ajoutée des exports marocains vers le Canada, à les pérenniser dans le temps, à avoir un impact concret et permanent sur les conditions de vie et la prospérité des entreprises, coopératives et personnes bénéficiaires.

Cette entente hautement symbolique, intervient en période de pandémie et de crise économique mondiale et démontre de ce fait le caractère privilégié et la résilience des relations marocco-canadiennes.

Elle reconnaît notamment le rôle clé du Maroc comme hub et locomotive du développement africain et régional, sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste. Elle valorise le capital immatériel National et la diversité culturelle marocaine à l’export.