Signature d’une convention de coopération entre la MAP et l’Agence de presse pakistanaise

L’Agence Marocaine de Presse (MAP) et son homologue pakistanaise, Associated Press of Pakistan (APP), ont signé, mardi à Rabat, une convention de coopération.

Cet accord a été signé par M. Khalil Hachimi Idrissi, Directeur Général de la MAP, et l’ambassadeur du Pakistan à Rabat, Hamid Asghar Khan, à l’issue d’un entretien entre les deux parties au siège de la MAP.

Aux termes de cet accord, les deux agences s’accordent le droit de recevoir leurs flux d’informations respectifs en langue anglaise, ainsi que les photos et les vidéos en vue de leur exploitation dans les bulletins d’information, en donnant la priorité aux informations relatives aux deux pays et diffusées par les deux agences.

Les deux agences s’engagent aussi à accorder les facilités et l’assistance possibles à leurs envoyés spéciaux et à leurs correspondants respectifs au Maroc et au Pakistan.

Elles ont également convenu d’échanger les visites et les expertises dans les domaines journalistique, technique et administratif, chaque partie s’engageant à organiser dans son pays des visites et des sessions de formation au profit de journalistes, techniciens et cadres administratifs à préciser par l’autre partie, selon des conditions à définir à travers des consultations bilatérales en fonction de chaque cas.

Dans une déclaration à la chaîne d’information en continu de la MAP (M24), M. Asghar Khan a souligné que cette convention permettra de faciliter le flux des informations entre les deux pays, liés par une longue histoire de coopération mutuelle.

Il a fait état d’opportunités prometteuses de coopération entre le Maroc et le Pakistan dans divers domaines, particulièrement dans les secteurs de la culture et des médias, mettant l’accent sur l’importance d’ouvrir de nouveaux horizons devant les relations distinguées liant les deux pays.

Le diplomate pakistanais a précisé que les deux parties se sont mises d’accord, dans le cadre de cette convention, d’organiser des visites mutuelles à des équipes de journalistes des deux pays, ajoutant qu’une invitation a été adressée au DG de la MAP pour visiter le Pakistan en mars prochain, dans le cadre des festivités marquant la fête nationale du pays.

Cette rencontre a été l’occasion d’explorer les moyens de développer les relations entre les deux pays dans les domaines de la culture et des médias.

( Avec MAP )