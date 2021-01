SM le Roi a toujours placé la cause palestinienne au même rang que la question du Sahara

SM le Roi Mohammed VI a toujours placé la cause palestinienne au même rang que la question du Sahara, a souligné la section Guinée de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains.

L’engagement pour consacrer la marocanité du Sahara est un principe de souveraineté que le Maroc n’exerce aucunement au détriment de la lutte du peuple palestinien pour recouvrer ses droits légitimes, a insisté la section de la Fondation dans un communiqué parvenu lundi à la MAP.

Au sujet de la reprise des relations entre le Maroc et Israël, le communiqué a salué cette initiative qualifiée de “sage” et d’”audacieuse”, notant que le Maroc a toujours affirmé que le développement des relations et la réouverture des canaux de communication avec Israël ne se feront en aucun cas aux dépens de la cause palestinienne.

Bien au contraire, cela aidera à asseoir la paix et la stabilité au Moyen Orient et facilitera le rôle de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, dans la défense des droits du peuple palestinien, relève la même source.

La section Guinée a noté, à cette occasion, que le Royaume est depuis longtemps connu pour son accueil des réfugiés, rappelant que lorsque les communautés juives étaient persécutées en Europe, en Espagne notamment, les Rois du Maroc s’étaient empressés de les abriter.

Aussi, met en avant la section guinéenne, les juifs d’origine marocaine constituent la deuxième plus grande des communautés déplacées, après celle provenant de la Russie. Lesquels, ajoute-t-on, ont toujours gardé des liens indéfectibles avec leurs origines au Maroc.

Avec MAP