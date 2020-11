SM le Roi félicite le président mauritanien à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime en Son nom et au nom du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs au président mauritanien, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le peuple mauritanien frère dans davantage de progrès et de prospérité.

Tout en se réjouissant des liens profonds qui lient les deux pays, le Souverain saisit cette occasion pour faire part de Sa conviction de voir ces relations se renforcer et se consolider, grâce à la volonté commune des deux pays de les raffermir et d’élever la coopération bilatérale au niveau des aspirations des deux peuples frères.

Avec MAP