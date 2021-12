Smartphones: Samsung, Apple et Huawei, marques les plus connues au Maroc (étude)

Samsung, Apple et Huawei constituent les marques de téléphones portables les plus connues au Maroc, ressort-il d’une étude du groupe Sunergia.

« En terme de notoriété des marques de téléphones portables au Maroc, Samsung est la première de notre classement, avec 49% des citations, suivie par Apple (20%) et Huawei (10%)« , indique Sunergia dans une étude sur la notoriété des marques de téléphones portables au Maroc, dans le cadre d’une série consacrée aux Top-Of-Mind des marques.

Le reste des marques (Nokia, Oppo, Xiaomi, Infinix, Redmi, Vivo) se partagent près de 20% des citations, précise Sunergia. Samsung est davantage citée chez les habitants de Fès-Meknès (54%) de l’Oriental (80%), de Souss Massa (61%), les catégories socio-professionnelles C+ et D (respectivement 55% et 57%), les BAC+2 (58%), les retraités (76%), les personnes au foyer (57%), les 35-44 ans (61%) ainsi que les 65 ans et plus (72%).

Misant sur l’accessibilité, Samsung possède plusieurs partenariats avec des points de vente, qu’ils soient brick-and-mortar (Electroplanet par exemple) ou pure players (Jumia, depotdirect.ma).

Ce choix d’accessibilité permet à Samsung d’avoir plus de visibilité, un élément essentiel pour pouvoir toucher le consommateur marocain. En plus de ces partenariats, Samsung inaugure constamment ses propres points de vente.

Le constructeur possède 21 brandshops dispersés dans les quatre coins du Royaume, notamment à Oujda et Agadir avec deux experience store, fait observer l’étude, notant que cela explique vraisemblablement le fait que la marque soit citée davantage par les habitants de ces deux régions.

Concernant Apple, Sunergia fait état de l’augmentation du nombre de revendeurs agréés Apple tels que Uno.ma, iStyle et MrGeek, ajoutant que les habitants du Grand Casablanca-Settat, de Rabat-Salé-Kénitra ainsi que Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont davantage cité l’iPhone.

Apple est devenu un cas d’école en publicité et notoriété, dans la mesure où il innove constamment dans ses campagnes, explique Sunergia, notant qu’Apple a également profité du contexte de la pandémie du Covid-19 pour adapter sa ligne de communication.

Huawei entretient, de son côté, Des partenariats avec des revendeurs agréés. Huawei compte plus de 114.000 abonnés sur Instagram, 33.000 abonnés sur Facebook et 30.0000 abonnés sur Instagram.

En dehors du constructeur finlandais Nokia, le reste du classement est à forte domination chinoise, relève Sunergia, ajoutant que Nokia occupe la quatrième place avec 8% de citations.

« Bien que beaucoup de monde s’accorde sur le fait que Nokia ait mal négocié le virage des smartphones, la marque reste présente dans l’esprit du consommateur marocain« , explique l’étude.

L’émergence des smartphones a marqué un tournant dans notre manière d’utiliser les téléphones portables au Maroc. Selon les statistiques du baromètre annuel mondial Digital 2021 de We Are Social et Hootsuite, 98.1% des internautes marocains âgés entre 16 et 64 ans possèdent un smartphone.

(Avec MAP)