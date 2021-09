Suspension de RT en allemand: Moscou menace de bloquer YouTube

La Russie a menacé mercredi YouTube de blocage, si ce dernier se refusait à lever la suspension des comptes allemands de la chaîne de télévision publique RT.

Le gendarme des télécoms russe Roskomnadzor a annoncé avoir menacé Youtube de blocage, et a demandé à Google, maison-père du site, “de lever dans les plus brefs délais les limites imposées aux chaînes YouTube RT DE et Der Fehlende Part“.

“La législation prévoit une suspension totale ou partielle d’accès si le propriétaire d’une plateforme n’exécute pas un avertissement de Roskomnadzor“, a indiqué l’autorité des télécommunications.

→ Lire aussi : Covid-19: Plus d’un million de vidéos retirées par YouTube pour désinformation dangereuse

De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir dans un communiqué que l’acte d’agression d’information de Youtube est un acte sans précédent, accusant les autorités allemandes d’avoir “évidemment encouragé, voire insisté” sur cette décision.

“L’objectif de cette agression envers les projets de la holding russe est évident: faire taire les sources d’informations ne s’inscrivant pas dans un cadre médiatique confortable” pour les autorités en Allemagne et y voit “la poursuite d’une guerre d’information contre la Russie“, ajoute le communiqué.

Selon les médias allemands, YouTube a bloqué ces comptes car RT DE a voulu contourner une interdiction de diffuser de nouvelles vidéos pendant une semaine à cause de la diffusion de désinformation sur le Covid-19 à travers sa chaîne Der Fehlende Part.

D’après la chaîne de télévision publique russe, cette suspension devait être levée mercredi.

( Avec MAP )