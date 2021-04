“Tamaghrabit” sur MEDI1TV : soirée spéciale consacrée à la culture hassanie dans le patrimoine marocain

MEDI1TV lance le deuxième volet de « Tamaghrabit », une initiative qui met en lumière la diversité culturelle et la richesse du patrimoine marocain, en soulignant l’esprit de tolérance qui rassemble la société marocaine à travers le Royaume. La diffusion aura lieu le jeudi 08 avril 2021.

Après un premier rendez-vous consacré à la composante juive dans le patrimoine culturel marocain, MEDI1TV met les projecteurs sur l’une des composantes majeures de l’identité marocaine : la culture hassanie.

MEDI1TV diffusera jeudi 08 avril 2021 à partir de 21h00 GMT+1 sur ses canaux linéaires et numériques une émission exceptionnelle pour redécouvrir l’héritage hassani, son histoire, ses racines et son patrimoine oral. Il s’agira également de comprendre son empreinte dans la vie quotidienne des Sahraouis ainsi que son influence dans la culture marocaine contemporaine en soulignant l’importance de transmettre et perpétuer la richesse de cet héritage parmi les jeunes.

Deux émissions sont réalisées pour les publics de MEDI1TV, l’une en arabe présentée par Imane Aghoutane et l’autre en français présentée par Khadija Ihsane, proposant une programmation riche : reportages, documentaires, témoignages et échanges avec des invités prestigieux. Un plateau de deux heures en direct avec des historiens, des chercheurs, des intellectuels, des artistes, des acteurs culturels et des experts à l’international.

Tamaghrabit est un projet culturel qui permet, loin des clichés, de valoriser et promouvoir les diverses composantes de l’identité marocaine. Une soirée spéciale en exclusivité sur MEDI1TV à ne pas manquer le jeudi 08 avril 2021 :

En arabe à 21h00 sur les canaux Maghreb et Arabic,

En français à 21h00 sur le canal Afrique puis à 23h00 sur le canal Maghreb