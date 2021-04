Tanger: saisie de plus de 1,3 tonne de chira, sept interpellations

Les éléments de la brigade anti-gangs du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont saisi, lundi matin, une tonne et 354 kg de chira et interpellé neuf individus soupçonnés de liens avec un réseau actif dans le trafic international de drogue.

Ce coup de filet a pu être mené à bien grâce à des renseignements fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les mis en cause, âgés entre 24 et 55 ans, ont été appréhendés dans la zone côtière de Tanger alors qu’ils s’apprêtaient à mettre en exécution une opération de trafic international de drogue par voie maritime. Les fouilles ont permis de mettre la main sur 38 ballots de chira, d’un poids total d’une tonne et 354 kg, précise-t-on de même source.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le parquet général compétent afin de remonter aux éventuelles ramifications de cette activité criminelle et dévoiler l’ensemble des actes criminels qui leur sont attribués, conclut la DGSN.

( Avec MAP )