Tenue du Conseil d’administration de la fédération Tijara 2020

La Fédération des métiers de la distribution des produits de grande consommation, Tijara 2020, a tenu, le mardi 23 novembre 2021 son conseil d’administration sous la Présidence de Monsieur Mohamed Wajih SBIHI.

Le Président a remercié les membres présents de leur implication et de leur engagement, en vue de défendre les intérêts des acteurs du secteur de la Distribution.

Cette rencontre a permis de débattre et de valider les sujets inscrits à l’ordre du jour. Notamment, les rapports moral et financier au titre de l’année 2020, les travaux des commissions, la création de la commission logistique, tenant compte de l’enjeu de cette activité dans la performance du secteur, ainsi que le plan d’action de la Fédération pour l’année à venir.

A titre de rappel, la Fédération a conclu un partenariat le 29 septembre 2021, avec le Ministère de l’Industrie et du commerce, qui a pour objectif l’amélioration de l’intermédiation des flux, la gestion des flux de marchandises, la digitalisation des acteurs du secteur ainsi que l’amélioration de la qualité de la formation des Intervenants de la chaîne de distribution.

A noter également que l’Association Cosmétiques Maroc, représentant le secteur des cosmétiques, a rejoint, TIJARA 2020.

La Fédération tiendra son Assemblée Générale en décembre 2021 avec un ordre du jour riche en sujets et projets tant stratégiques qu’opérationnels.

À propos de la Fédération des Métiers de la Distribution des Produits de Grande Consommation : TIJARA 2020

Fédération professionnelle, la FMDPGC*, regroupe les principaux acteurs et distributeurs de produits de grande consommation dans plusieurs activités tels que l’agroalimentaire, les produits d’hygiène, les produits d’entretien, les télécommunications, la minoterie… et ce, dans le but d’être un interlocuteur commun auprès des pouvoirs publics.

La FMDPGC agit pleinement pour la structuration, la modernisation et l’essor du secteur de la distribution à travers une variété d’actions et de partenariats stratégiques. Elle représente et dialogue avec les différentes acteurs et partenaires afin de faire du secteur de la Distribution un véritable levier de croissance et de génération de valeurs.

*Fédération des Métiers de la Distribution des Produits de Grande Consommation