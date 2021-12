Transport routier: Professionnels et ministère s’accordent sur l’amélioration des conditions sociales et la promotion du secteur

Le ministère du Transport et de la Logistique a tenu, vendredi à Rabat, une réunion de travail avec les représentants des conducteurs professionnels du secteur du transport routier, lors de laquelle les deux parties se sont accordées sur l’amélioration des conditions sociales et la promotion du secteur.

« Les deux parties ont convenu de la nécessité de renforcer le dialogue entre le ministère et les professionnels et de travailler conjointement, dans la perspective de promouvoir un système moderne pour le transport routier et d’améliorer les conditions sociales des travailleurs de ce secteur, tout en s’adaptant aux différentes évolutions économiques et sociales du Royaume« , affirme un communiqué du ministère.

Cette réunion, qui s’est tenue dans un climat de responsabilité et de dialogue, a été l’occasion de se pencher sur un nombre de problématiques qui concernent les conducteurs professionnels du secteur du transport routier, en particulier la carte du conducteur professionnel, la couverture sociale, la formation, ainsi que la révision de la matrice des sanctions administratives, affirme le communiqué.

→ Lire aussi : Transport routier: Le ministère se focalise sur le renouvellement du parc et la qualification des ressources humaines

Il a été décidé de tenir d’autres réunions, à partir de janvier 2022, afin d’approfondir la discussion et d’examiner les différents enjeux qui visent à développer ce secteur, précise la même source.

Présidée par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’approche participative adoptée par le ministère avec les différentes représentations professionnelles du secteur du transport routier, dans l’objectif d’examiner les problématiques et les revendications de cette catégorie de professionnels, notamment dans le contexte de la pandémie du Coronavirus.

(Avec MAP)