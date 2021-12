Transport routier: Le ministère se focalise sur le renouvellement du parc et la qualification des ressources humaines

Le ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, a indiqué, mardi à Rabat, que son département se focalise actuellement sur le renouvellement du parc des véhicules, la qualification des ressources humaines et la protection sociale des travailleurs du secteur du transport routier.

En réponse à une question orale à la Chambre des Conseillers sur « la situation du transport routier dans le Royaume, sa mise à niveau et l’amélioration des conditions de ses travailleurs« , M. Abdeljalil a relevé que le ministère a adopté plusieurs programmes et mis en œuvre un ensemble de dispositions juridiques afin d’accroître l’attractivité des investissements dans le secteur et d’améliorer les conditions de travail des salariés.

Il a, dans ce sens, noté que le ministère s’est penché dans une première étape sur le renouvellement du parc des véhicules vétustes du transport routier en accordant des primes au profit des bénéficiaires, destinées au renouvellement ou à la casse des véhicules âgés de plus de 20 ans. Le ministère, a-t-il dit, a procédé, en réponse à une demande des professionnels du secteur, dans le cadre de la Loi de finances 2019, à l’élargissement de ce programme aux véhicules de plus de 15 ans et de moins de 20 ans, ainsi qu’à l’augmentation de la valeur des primes et la prolongation du programme jusqu’en 2023. Pour davantage de flexibilité et d’efficacité, le programme a été confié, selon le ministre, à l’Agence Nationale de Sécurité Routière (NARSA), qui a traité environ 900 dossiers avec une enveloppe estimée à 140 millions de dirhams (MDH), jusqu’en décembre 2021.

S’agissant de la qualification des conducteurs, M. Abdeljalil a précisé à cet effet que le Code de la route comprend un ensemble de dispositions relatives à la conduite professionnelle permettant la mise à niveau du métier de conducteur, à travers la formation qualifiante initiale et continue en vue de l’obtention d’une carte de conducteur professionnel, ce qui améliorerait les conditions sociales de cette catégorie de professionnels.

Il a également relevé que le ministère avait pris en charge les frais de formation dans le cadre de conventions avec l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) et des établissements privés de formation, notant que près de 18.000 conducteurs professionnels ont bénéficié de formation jusqu’en novembre 2021, avec une enveloppe de plus de 30 MDH. En ce qui concerne l’amélioration des conditions sociales des travailleurs du secteur, et dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions relatives à la mise en application de la couverture sociale et sanitaire pour la catégorie des professionnels non salariés travaillant dans le secteur du transport routier de voyageurs et de marchandises, le ministre a fait savoir que des tournées de concertation se tiendront prochainement à cet effet.

Il s’agit aussi d’accélérer l’élaboration des textes législatifs nécessaires pour permettre à cette catégorie de bénéficier des services de santé et sociaux dans les plus brefs délais.

M. Abdeljalil a en outre passé en revue les mesures prises par le ministère pour atténuer les effets de la crise sanitaire sur les professionnels du secteur des transports et la préparation pour la phase de post-confinement.

Il a à cet égard mis l’accent sur la poursuite de la mise en œuvre du programme de renouvellement des parcs des véhicules au cours de l’année 2021, et la contribution à la définition d’une catégorie de travailleurs du secteur des transports assurée auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de bénéficier de l’indemnité d’arrêt de travail dans le cadre du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus, ainsi que la mobilisation et le renforcement des ressources humaines et l’accompagnement des professionnels durant la période de pandémie. Le ministre a également fait savoir qu’un contrat-programme a été signé pour soutenir et contribuer à la relance du secteur du tourisme, qui concerne également des sociétés de transport touristique et des agences de location de voitures.

(Avec MAP)