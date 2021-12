Transport touristique: Le ministère et les professionnels discutent des échéances des prêts et des autorisations

Le ministère du Transport et de la Logistique a tenu, mardi à Rabat, une réunion avec les associations et les syndicats professionnels du transport touristique au Maroc, consacrée à plusieurs questions, notamment les échéances des prêts contractés par les opérateurs et les autorisations de leurs véhicules.

Selon un communiqué du ministère, cette rencontre a, en effet, constitué l’opportunité de discuter des facilités supplémentaires, au profit des professionnels, liées au paiement des échéances des prêts dans le cadre des concertations en cours avec le Groupement professionnel des banques du Maroc, ainsi que la prolongation de la validité de l’exploitation des autorisations des véhicules.

Cette rencontre a permis, également, d’échanger autour des questions qui préoccupent les professionnels du secteur du transport touristique, notamment les répercussions négatives de la pandémie du Coronavirus, ainsi que la vision future visant la modernisation du secteur, affirme le communiqué.

Cette première rencontre a permis de valoriser le dialogue avec les professionnels, relève-t-on, ajoutant que les deux parties se sont engagées à poursuivre un dialogue responsable, en tenant des réunions régulières au cours de l’année 2022.

Elle a été, en outre, l’occasion d’aborder les réalisations du gouvernement en matière de promotion du secteur du transport touristique, qui consistent en la promulgation de mesures exceptionnelles au profit des employeurs affiliés à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), souligne la même source.

Présidée par Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique, cette réunion s’inscrit dans le cadre du dialogue lancé par ce département avec les représentations professionnelles du transport routier au Maroc, dans le but de renouer le dialogue et d’établir la confiance entre les deux parties d’une manière ouverte et responsable, notamment face aux contraintes imposées par la pandémie du Coronavirus sur ce secteur vital.

Ces réunions visent à formuler une vision intégrée et participative pour promouvoir le transport touristique, en adéquation avec les objectifs de développement du secteur touristique au Maroc et en tenant compte des aspirations des professionnels.

(Avec MAP)