Tuberculose: Hausse inédite des décès en plus de dix ans

Les décès liés à la tuberculose ont augmenté l’année dernière dans le monde, pour la première fois en plus de dix ans, a déploré, jeudi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), estimant que des années d’avancées dans la lutte contre cette maladie ont été perdues en raison de la pandémie.

En quelques années, le nombre de victimes liées à cette maladie n’a reculé que d’environ 9%, loin des objectifs de 35% qui avaient été établis d’ici à l’année dernière, précise l’OMS dans un nouveau rapport, notant que le nombre des nouveaux cas par rapport à toute la population a diminué de 11%, moins que les 20% souhaités. Seule l’Europe a atteint 25%, indique la même source.

En raison de la pandémie, beaucoup moins de personnes ont été diagnostiquées, soignées ou prises en charge en termes de prévention par rapport à l’année précédente. Les dépenses sur les prestations liées à la tuberculose ont reculé, précise le rapport qui porte sur 197 Etats ou territoires.

Dans de nombreux pays, les ressources ont été utilisées contre le coronavirus. Les patients ont aussi été confrontés à des difficultés pour accéder aux soins en raison des confinements.

Cité par le rapport, le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus s’est dit « alarmé » et a appelé à davantage d’investissements et d’innovation pour les millions de personnes atteintes. Il a relevé que la pandémie a perturbé les soins pour d’autres maladies, mais moins que ceux pour la tuberculose.

Au total, 1,5 million de personnes sont décédées l’année dernière, environ 100.000 de plus en un an. Parmi elles, environ 215’000 étaient atteintes du VIH. La plupart de ces victimes ont été identifiées dans une trentaine de pays avec la charge la plus élevée de tuberculose. Selon les prévisions, le nombre de victimes pourrait encore augmenter cette année et l’année prochaine.

L’année dernière, le nombre de personnes nouvellement diagnostiquées a reculé de 1,3 million pour s’établir à 5,8 millions. Selon les estimations de l’OMS, plus de 4 millions de personnes auraient été atteintes de tuberculose sans le savoir, contre moins de 3 millions un an auparavant.

Le nombre de personnes qui ont accédé à des soins préventifs a baissé de 21%. Et celui des patients pris en charge pour une tuberculose résistante aux médicaments a diminué de 15% pour n’atteindre qu’un tiers des besoins.

Autre problème, le financement reste insuffisant dans les pays pauvres et à revenus intermédiaires qui rassemblent presque tous les cas identifiés de la maladie. Les dépenses ont reculé de 5,8 à 5,3 milliards de dollars (plus de 4,8 milliards de francs), soit moins que la moitié de l’objectif de 13 milliards par an d’ici l’année prochaine.

Des avancées sont observées sur les médicaments, mais elles sont limitées par l’investissement peu élevé dans la recherche, à 900 millions de dollars en 2019, loin de l’objectif des deux milliards, note l’OMS.

Les Etats doivent accélérer leur réponse à cette maladie, insiste la directrice du programme mondial contre la tuberculose à l’OMS, Tereza Kasaeva. Une seconde réunion de haut niveau est prévue dans deux ans.

( Avec MAP )