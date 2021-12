UE : La pandémie dope les ventes en ligne

La croissance régulière de l’utilisation des ventes en ligne dans de nombreux pays européens a été accentuée par la pandémie de coronavirus et les restrictions de mouvement, selon Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne.

En 2020, environ 22% des entreprises de l’UE ont effectué des ventes en ligne et 19 % ont déclaré que leurs ventes en ligne atteignaient au moins 1% de leur chiffre d’affaires total, soit une augmentation de 1 point de pourcentage (pp) par rapport à 2019 et de 6 pp contre 13 % en 2019, indique l’organe dans un communiqué.

Le Danemark a enregistré la part la plus élevée d’entreprises vendant en ligne parmi les États membres de l’UE avec 38 %, soit la même part que l’année précédente. L’Irlande et la Suède arrivent en deuxième position avec 34 % chacune, enregistrant une augmentation de 1 et 3 pp par rapport à 2019.

→ Lire aussi : Haine en ligne: 62,5% des contenus signalés dans l’UE retirés par les plateformes

La Belgique et la Finlande ont enregistré la plus forte augmentation du nombre d’entreprises vendant en ligne en 2020, toutes deux en hausse de 5 pp à 31% et 24% respectivement. En revanche, la Roumanie a enregistré la plus forte baisse parmi les États membres, en baisse de 6 pp à 12%, suivie par la Tchéquie (-5 pp à 25%) et le Portugal (-4 pp à 16%).

Comme les années précédentes, et en fonction de l’emplacement des clients, il était plus courant de vendre à des clients dans son propre pays (22% des entreprises), qu’à des clients dans d’autres pays de l’UE (9 %) et dans le reste du monde (5%).

D’après Eurostat, 19 % des entreprises de l’UE ont effectué en 2020 des ventes en ligne à l’aide de sites Web ou d’applications, soit à des consommateurs privés (15 %) soit à des entreprises et des pouvoirs publics (12 %). Les entreprises ont réalisé leurs ventes en ligne via le site Web ou l’application de l’entreprise (17 % des entreprises) ou via une plateforme de commerce électronique (8 %).

(Avec MAP)