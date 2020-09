Un mort et un blessé grave dans une fusillade à Toulouse

Un jeune homme a été abattu et une autre femme grièvement blessée lors d’une fusillade survenue, lundi matin dans un quartier périphérique de la ville de Toulouse, rapportent les médias de l’hexagone.

Les victimes ont été retrouvées à l’intérieur d’une voiture de location dans un parking privé du quartier de Lalande, ajoutent les médias, qui citent une source policière.

Vers 7 heures, les pompiers ont été appelés pour porter assistance aux deux jeunes. À leur arrivée, ils ont trouvé un homme de 18 ans déjà décédé d’une balle dans la tête, et sa compagne, mineure, grièvement blessée par une balle au thorax. Cette dernière a été évacuée vers l’hôpital Purpan, en urgence absolue, précise-t-on.

Selon les médias, il s’agit de la cinquième fusillade depuis le début de l’été à Toulouse, après celles survenues dans le quartier des Izards les 10, 14, 22 et 24 août, et qui avaient au total fait deux morts et trois blessés.