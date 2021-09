USA: Les sénateurs républicains bloquent une mesure visant à éviter un nouveau “shutdown”

Les républicains du Sénat ont bloqué lundi soir une mesure visant à financer le gouvernement fédéral et à suspendre le plafond de la dette, menaçant ainsi d’une nouvelle fermeture du gouvernement en octobre.

Les sénateurs démocrates cherchent à adopter une mesure palliative approuvée par la Chambre des représentants qui finance le gouvernement jusqu’au 3 décembre 2021 et suspend la limite de la dette jusqu’au 16 décembre 2022. Ils s’efforcent d’envoyer la législation sur le bureau du président Joe Biden avant que le financement actuel du gouvernement n’expire le 1er octobre.

Alors que les élus des deux partis ont négocié le financement à court terme du gouvernement, les républicains ont voté contre la motion de procédure de lundi dans le but d’obliger les démocrates à s’occuper séparément de la limite de la dette. Avec 48 voix en faveur et 50 contre, la législation n’a pas atteint les 60 voix requises pour avancer dans un Sénat divisé en deux parties égales.

Les chefs de file démocrates n’ont pas encore dévoilé la prochaine étape de leur plan, mais ils se sont engagés à empêcher une fermeture du gouvernement sous leur direction. Pour tenir cette promesse, ils auront besoin de la coopération des républicains pour accélérer l’adoption d’un projet de loi de financement du gouvernement.

Le chef de la majorité au Sénat, Charles Schumer, avait initialement voté pour l’ouverture du débat, mais a changé son vote à la dernière minute, un geste de procédure qui lui permet de réexaminer la mesure au Sénat.

“J‘ai changé mon vote de oui à non afin de me réserver l’option d’une action supplémentaire sur la législation adoptée par la Chambre. Maintenir le gouvernement ouvert et empêcher un défaut de paiement est vital pour l’avenir de notre pays et nous prendrons d’autres mesures pour empêcher que cela ne se produise cette semaine“, a déclaré M. Schumer.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, avait informé les législateurs que le gouvernement pourrait ne pas être en mesure de continuer à payer ses factures à temps dès le mois prochain si le Congrès n’autorise pas d’emprunts supplémentaires.

( Avec MAP )