USA: Sept morts dans une fusillade à Colorado Springs

Une fusillade lors d’une fête d’anniversaire à Colorado Springs, au Colorado, a fait sept morts, selon les autorités locales.

Des agents se sont rendus dans un parc de maisons mobiles aux premières heures du dimanche matin et ont trouvé six personnes mortes et une blessée, a indiqué la police de Colorado Springs, précisant que l’homme blessé a été transporté dans un hôpital local où il est décédé.

Les victimes et d’autres personnes célébraient un anniversaire lorsque le compagnon d’une des victimes féminines est entré dans la résidence et a ouvert le feu. Le tireur s’est ensuite suicidé, selon la même source.

La police de Colorado Springs a indiqué qu’elle enquêtait toujours sur le mobile du suspect dont l’identité sera dévoilée à une date ultérieure.

Le Colorado a connu une autre fusillade de masse il y a quelques mois à peine, lorsqu’un massacre dans un supermarché de Boulder a fait 10 morts.

( Avec MAP )