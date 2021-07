USA: Tesla affiche des bénéfices records au 2ème trimestre

Le constructeur de véhicules électriques Tesla a annoncé mardi un deuxième trimestre plus fort que prévu, avec un bénéfice net record de 1,1 milliard de dollars.

Ce chiffre représente le double des 438 millions de dollars réalisés au premier trimestre, et plus de 10 fois le bénéfice net enregistré il y a un an par la société d’Elon Musk. De son côté, le chiffre d’affaires a atteint 12 milliards de dollars, dépassant 11,5 milliards prévus par les analystes.

Pour la première fois, Tesla n’a pas dépendu de la vente de crédits réglementaires à d’autres constructeurs automobiles pour réaliser ses bénéfices. Ces crédits n’ont été à l’origine que de 354 millions de dollars de revenus au cours du trimestre.

L’entreprise a également fait état de 801 millions de dollars de revenus provenant de son activité énergétique, qui comprend les systèmes photovoltaïques et de stockage d’énergie pour les foyers, les entreprises et les services publics, soit une augmentation de plus de 60 % par rapport au trimestre précédent.

Bien que Tesla ne divulgue pas le nombre d’unités de stockage d’énergie qu’elle vend chaque trimestre, M. Musk a révélé récemment que la demande de Tesla pour ses batteries de secours Powerwall destinées aux foyers se situait autour de 80 000. Il a ajouté que l’entreprise ne serait en mesure de produire que 30 000 à 35 000 unités au mieux au cours du trimestre actuel, attribuant ce retard à la pénurie mondiale de puces électroniques.

( Avec MAP )