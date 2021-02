Vaccination : 97 pc des objectifs atteints à Laâyoune-Sakia El Hamra

La région de Laâyoune-Sakia El Hamra a réalisé 97 pc des objectifs de la campagne de vaccination, a indiqué mercredi le directeur de la Population au ministère de la Santé, Abdelhakim Yahyane.

Dans une déclaration à la MAP en marge d’une visite dans plusieurs centres de vaccination à Laâyoune, M. Yahyane a souligné que la campagne de vaccination se déroule dans de “bonnes conditions” à Laâyoune comme dans les autres régions du Royaume.

Il a ajouté que les personnes éligibles adhèrent en grand nombre à cette campagne, soulignant que les différents centres de santé de la ville de Laâyoune utilisent tous les moyens mis à leur disposition par le ministère de la Santé pour vacciner le plus grand nombre de citoyens.

“Nous avons constaté que les citoyens sont accueillis dans de bonnes conditions et le personnel médical et administratif est mobilisé pour réussir cette opération”, a-t-il poursuivi.

Selon la délégation régionale de la Santé, seize points de vaccination ont été prévus pour le déroulement de cette campagne à Laâyoune, dont 10 en milieu urbain et 6 dans le monde rural, 5 à Es-Semara, 5 à Boujdour et 7 points de vaccination à Tarfaya.

M. Yahyane a fait savoir que la campagne de vaccination, deux mois après son lancement à l’échelle nationale, est “excellente et réussie” et a permis de vacciner jusqu’à présent plus de 1,9 millions de personnes.

Le directeur de la Population au ministère de la Santé a noté que la vaccination qui a été élargie désormais aux personnes âgées de plus de 65 ans et les frontliners de moins de 40 ans, touchera progressivement d’autres catégories de la population en fonction des quantités de vaccins reçues jusqu’à la vaccination gratuite de l’ensemble des citoyens de plus de 17 ans.

Il a également rassuré les citoyens sur la sécurité du vaccin contre le Covid-19 et sur ses éventuels effets indésirables, précisant que le ministère de la Santé suit “de très près” ce sujet et réagit promptement à toute information y afférente.

( Avec MAP )